Lady Gaga versiona 'Won’t You Be My Neighbor?' para un anuncio de la Super Bowl muy emotivo

La Super Bowl LX está a la vuelta de la esquina y con ella llegarán las actuaciones del medio tiempo, encabezadas por Bad Bunny, y los anuncios de marcas que suelen protagonizar cantantes de talla internacional.

Entre ellos este año tendremos a Sabrina Carpenter y Lady Gaga, siendo esta última la encargada de versionar la canción Won’t You Be My Neighbor del programa infantil Mister Rogers’ Neighborhood, el cual dejó de emitirse en 2001 tras 33 años en emisión en Estados Unidos.

"Cuando pienso sobre Won’t You Be My Neighborpienso sobre mis primeros recuerdos como una niña viendo Mr. Rogers y pienso sobre cuánto significó él para la gente, especialmente los niños en casa", confiesa Gaga en el anuncio.

Y es que esta canción, la cual era el tema principal del programa y era interpretada por Mr. Rogers (el presentador), buscaba mover a la empatía y apelar al sentimiento comunitario, un mensaje muy necesario en los tiempos que corren en el país.

"Creo que lo que Mister Rogers quiso decir es un mensaje universal que no deberíamos olvidar nunca", dice el pianista que acompaña a Lady Gaga en el anuncio. "La conexión humana lo es todo". Desde luego, un mensaje muy necesario en los tiempos que corren...

Perfilando esta versión

Si algo tenía muy claro Lady Gaga sobre esta adaptación, grabada en Shangri-La Studios (Malibu, California), es que quería que fuera "sincera, amable y cálida".

Para el productor de la pieza, esta es "una melodía simple con acordes realmente complejos", por lo que "esa combinación es difícil de clavar".

"Fue interesante crear algo realmente sincero que mantenga esa pureza y belleza, pero haciéndolo de una nueva forma", ha declarado Lady Gaga, quien aparece en este anuncio en blanco y negro, perfilando todos los detalles para que la canción suene perfecta.

Letra en español de 'Won’t You Be My Neighbor?'

Es un hermoso día en este barrio,

Un hermoso día para un vecino.

¿Serías el mío?

¿Podrías ser el mío?

Es un día de vecindad en este hermoso bosque,

Un día de vecindad para una belleza.

¿Serías el mío?

¿Podrías ser el mío?

Siempre he querido tener un vecino como tú,

Siempre he querido vivir en un vecindario contigo.

Así que aprovechemos al máximo este hermoso día

Ya que estamos juntos, también podríamos decir

¿Serías el mío? ¿Podrías ser el mío?

¿No serás mi vecino?

¿No lo harás, por favor?

¿No lo harás, por favor?

Por favor, ¿no serás mi vecino?

Los vecinos son personas cercanas a nosotros

Y los amigos son personas cercanas a nuestros corazones

Me gusta pensar en ti como mi vecino y mi amigo