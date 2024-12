Las lágrimas del final 'The Eras Tour' de Taylor Swift: Gracie Abrams, su telonera, revela las emociones de su última noche

El pasado 8 de diciembre, Taylor Swift cerró "el capítulo más emocionante" de su vida. The Eras Tour concluía en el Estadio BC Place de Vancuver. La ciudad canadiense fue testigo de un final de gira, con el que la cantante de Cruel Summer cerraba un panel de 149 conciertos por todo el mundo.

Las emociones en la última noche de 'The Eras Tour': así lo vivió Gracie Abrams, su telonera

Una de las piezas clave en su tour fue Gracie Abrams, quien se encargó de abrir 49 conciertos de la intérprete de Anti-Hero, incluido su último show. Precisamente, la telonera reveló más detalles de como fueron las emociones entre bambalinas la última noche de una gira que ha dejado huella. “Todos habían estado llorando todo el día. Parecía el último día del colegio detrás del escenario”, ha revelado la intérprete de That's So True en su entrevista en Nylon. “Todos andaban por ahí con sus libros (de la gira Eras), firmando libros de los demás", ha declarado.

Una gira, de la cual a Abrams ha confesado que vio la "transmisiones en vivo" a las que no pudo acudir. Tampoco no le han faltado las palabras de gratitud: "Me siento emocionada y agradecida y en estado de shock porque, como comunidad global, ya no podemos experimentar esa fuente de luz”.

Una experiencia de lo más enriquecedora para la artista de Close To You. “También estuve absorbiendo cada momento de su show. Básicamente, lo estuve estudiando durante un año y medio. Cada vez que abrí para ella, observé y aprendí. Aprendía de ella cada vez que conversamos sobre el clima, incluso”, ha asegurado.

De hecho, uno de los privilegios que vivió la cantante fue cantar parte de su propio repertorio sobre el escenario de The Eras Tour. En concreto, su tema That's So True ha sido uno de sus mayores éxitos. “Es gracioso ver lo que una canción puede hacer por la participación. En tu cabeza piensas: 'Por supuesto'. Pero es una locura verlo semana tras semana en un estadio”, ha afirmado.

Gracie Abrams y sus fechas por España

Tras lanzar su álbum The Secret of Us el año pasado, Gracie ya tiene la mirada puesta en los escenarios con sus próximos por todo el mundo el año que viene. En concreto, comenzará sus fechas europeas el próximo 8 y 9 de febrero en Madrid.

También apunta alto con sus fechas por Asia y Oceanía a partir de abril, y por Norteamérica a partir de julio. Está claro que la gira de Taylor Swift, ha preparado a la artista a fondo para sus próximos directos: “Cuando pienso en tocar en salas más grandes, pienso en el Eras Tourcomo una fuente inagotable de información para mí”.