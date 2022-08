Lali Espósito y Rels B, ¿más que amigos? El vídeo que prueba la química entre ambos

La tensión y la química entre Lali Espósito y Rels B traspasa la pantalla. Parece que la artista argentina ya se ha olvidado de Lola Índigo con el rapero español, poco después de admitir en una entrevista que su tema N5 iba dedicado a la niña de la escuela, y ha encontrado una nueva ilusión con el intérprete de Sin mirar las señales.

Las sospechas de noviazgo entre los cantantes comenzó cuando Skinny Flakk subió la portada de su nuevo single Cómo dormiste? en la que se podía a preciar a Espósito semidesnuda en una cama con las manos en la cara recién despierta.

El artista mallorquín ha compartido en sus redes sociales un vídeo de lo más hot junto a Lali en lo que parecen unas vacaciones de ensueño para una pareja que terminarían de confirmar su relación con el videoclip completo: bailes y sonrisas cómplices en un jacuzzi, paseito en yate, despertando junto a la cantante en topless y muchos besos.

La argentina también ha compartido el vídeo en sus redes con la frase "ya salió cómo dormiste? de @skinnyflakk y yo soy su chica bebé", lo que nos ayuda a despejar las dudas, confirmando que ella realmente es la chica del rapero, como se venía suponiendo.

Esta noticia ha revolucionado ha sus fans que no paran de shippear esta nueva pareja, que aunque de primeras pueda parecer un poco random, parece hacer encantado al los fandoms de ambos artistas.

Letra de Cómo dormiste?

Qué rico sería intercambiar energías

Prender sin decir "buenos días"

Hacer el amor y después preguntarte

"¿Cómo dormiste, bebé?", si me soñaste

Quiero saber si con más ganas despertaste

¿Cómo dormiste, bebé?", si me soñaste

Quiero saber si con más ganas des—, mmm

Mami, respect

Ese culo tú lo mueves nivel expert

Hecha de laboratorio como Dexter

Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped

So fresh, so juicy, so clean

Eso de abajo se lo sobo con cream

Sabe qué pasa si le quito ese jean

Se le quedó el cachete rojo, Supreme (Supreme)

A ella le gusta agresivo

Que la calienten con dembow

Y yo soy fan de ese pussy rose

La puse a gritar, se quedó sin voz

En la calle una dama

Pero pone cara 'e puta cuando me lo mama

A mí no, pero a mi bicho lo ama

Perdona groserías, se me olvida preguntarte

"¿Cómo dormiste, bebé?", si me soñaste

Quiero saber si con más ganas despertaste

"¿Cómo dormiste, bebé?", si me soñaste

Quiero saber si con más ganas des—, mmm

Yeah-yeah, ah

Skinny

Oh, eh, je

Oh-yeah, oh-yeah, mmm