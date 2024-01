Lana del Rey comparte un adelanto de 'Henry, come on', una nueva canción

2024 promete ser un año especial para Lana del Rey por sus nominaciones a los Grammy, ser cabeza de cartel en Coachella y sus futuros proyectos. La cantante ha sorprendido a sus fans al publicar este jueves un adelanto de un tema llamado Henry, come on que promete ser un regreso al country.

Cinco nominaciones a los premios Grammy por su disco Did You Know That There's An Tunnel Under Ocean Blvd, ser cabeza de cartel en la próxima edición del festival Coachella y una inspiración para muchas artistas femeninas.

Lana del Rey comienza 2024 por todo lo alto, demostrando una vez más que es una de las cantautoras más relevantes de la actualidad. Pudimos escucharla por última en mayo de 2023 con Say yes to heaven, un descarte de su álbum Ultraviolence, que decidieron lanzar tras filtrarse en redes sociales.

La estadounidense prepara su regreso y este miércoles publicó un adelanto de una canción, posiblemente llamada Henry, come on. Se trata de un pequeño clip de 47 segundos donde recupera su estilo country y canta solo acompañada de una guitarra a alguien llamado Henry, al que trata de consolar.

El single parece ir firmado por el productor discográfico Luke Laird, un empresario especializado en música country ganador de dos premios Grammy y nominado a otros cuatro. Desde 2011, lleva junto a su mujer Creative Nation, una empresa de gestión y edición de música para compositores country.

Entre su extensa trayectoria, ha estado detrás de artistas tan importantes en este estilo como John Legend, Kacey Musgraves, Tim McGraw, Kenny Chesney, Eric Church, Carrie Underwood.

¿Nos encontramos ante el resurgir country de Lana del Rey?