Lana del Rey explica por qué se ha retrasado el lanzamiento de su nuevo álbum

La carrera de Lana del Rey siempre se ha caracterizado por el marcado sello personal que la artista ha impulsado en cada proyecto. Una voluntad que la ha convertido en una suerte de verso libre en la industria musical y que ha hecho que goce de una de las comunidades de fans más unidas a una artista.

Los rumores acerca de un nuevo álbum de Lana del Rey venían cuajándose desde hace varios años hasta que la artista manifestó su intención de publicar el disco en la primavera de 2025, aunque finalmente se han producido diversos cambios en el proyecto.

En un primer momento, el álbum iba a lanzarse bajo el nombre Lasso. Sin embargo, con el lanzamiento del single Henry, Come On anunció que sería The Right Person Will Stay. Al final, el nombre también fue descartado para quedarse con el actual, Stove, cuyo lanzamiento final se producirá en enero de 2026, como ha indicado en una entrevista con W Magazine.

"La mayor parte del álbum tendrá un toque country. Hace ocho años, cuando buscaba grabar un disco country, nadie más pensaba en el country. ¡Ahora todo el mundo se está volcando al country!", ha indicado la artista, que ha recordado que tenía gran parte del disco preparado, pero al llegar la primavera de 2025 decidió añadir seis nuevas canciones: "Eran más autobiográficas de lo que pensaba, y eso me llevó más tiempo".

Esa voluntad de crear un sonido profundo de country hizo que se trasladase durante largas temporadas a Nashville, capital del género en Estados Unidos, durante largas temporadas en 2023 para trabajar con el legendario productor Luke Laird junto con Jack Antonoff, su productor habitual y tres veces ganador del Grammy como Productor del Año.

El simbolismo country o solo se limita al sonido que tendrá Stove, sino que también lo ha querido trasladar a su estilismo en directo al combinar la estética rural americana con la alta costura.

Además, ha desvelado que ha dedicado la canción Stars Fell on Alabama a su marido, Jeremy Dufrene, asegurando que es "es la persona que más me ha impactado en la vida" y que comienza con ella los conciertos.