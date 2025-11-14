Latin Grammy 2025: Bad Bunny agranda su huella, Alejandro Sanz sorprende y Aitana ratifica su ascenso

Bad Bunny, favorito en los Latin Grammy 2025, ha ganado un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba, entre ellos a Mejor interpretación urbana por DtMF, con la que también ha ganado a Mejor canción urbana, así como a Mejor interpretación de reguetón y Mejor álbum de música urbana.

Pero el mayor premio para el cantante ha sido el de Álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el cual ha querido dedicárselo a su tierra natal: "Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va".

En una gala que ha parecido diseñada para que el fenómeno Bad Bunny cobrara alas en tres de las categorías más importantes, las sorpresas se han abierto paso y han destrozado los pronósticos, sobre todo en la categoría a Grabación del año, un premio que se ha llevado de manera inesperada Alejandro Sanz con su canción Palmeras en el jardín. "Benito, te lo he robado, perdona", ha dicho el español.

Alejandro Sanz en los Latin Grammy 2025 | John Parra / Getty Images para The Latin Recording Academ

También ha sido una ceremonia inolvidable para Aitana, quien se ha alzado con el primer Latin Grammy de su trayectoria profesional en la categoría a Mejor diseño de empaque por su cuarto álbum de estudio, Cuarto azul.

Reconocimientos a Karol G o Ca7riel & Paco Amoroso

Por su parte, Karol G, que ha sonado como una fuerte contrincante, se ha llevado el reconocimiento a Canción del año por el éxito Si antes te hubiera conocido, el merengue que se convirtió en un himno del verano, con el que también recibió el gramófono a Mejor canción tropical junto a Edgar Barrera.

En esta edición, el compositor mexicano ha igualado el récord de Residente al alcanzar los 29 Latin Grammy que la estrella puertorriqueña ha acumulado a lo largo de la historia de los galardones.

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se han hecho con cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban en categorías como Mejor canción alternativa, Mejor canción pop o Mejor álbum de música alternativa.

Ca7riel & Paco Amoroso en los Latin Grammy 2025 | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

El dúo del momento ha protagonizado además una de las actuaciones más producidas de la gala con éxitos como La que puede, puede o El día del amigo y han aparecido en el escenario repleto de sus característicos corazones rojos y gorros azules que los catapultaron a la fama en el concierto Tiny Desk de NPR. "Esta noche los Grammy son nuestros", ha gritado Amoroso.

La mexicana Paloma Morphy se ha alzado con el premio a Mejor artista nueva, un reconocimiento que ha aprovechado para animar a todos aquellos que tienen miedo de subir sus proyectos a internet para darse a conocer. "Algún día puedes acabar en los Grammy", ha dicho la artista.

Una gala colorida con grandes actuaciones

Edgar Barrera, Grupo Frontera, Carlos Santana y Maluma han sido los encargados de abrir una colorida gala por la que han desfilado más de una docena de artistas latinos como Bad Bunny que prometía un espectáculo con WELTiTA y Tíkiri junto a la banda Chuwi; o la colombiana Karol G, quien ha cantado y bailado con el mexicano Marco Antonio Solís Coleccionando heridas.

La ceremonia ha engalanado además la música tradicional mexicana de la mano de Pepe Aguilar; la cumbia y la salsa con las voces entremezcladas de Gloria Stefan y Nathy Peluso; la balada de la venezolana Elena Rosé o el fuego de Aitana con 6 de febrero.

Y aunque ya tuvo su "gran noche" en la víspera de la gala de los Latin Grammy, el artista español Raphael ha vuelto a subirse al escenario a entonar Qué sabe nadie y Mi gran noche como Persona del Año.

Otras actuaciones destacadas han sido la del puertorriqueño Rauw Alejandro, quien ha cantado sus populares temas Carita linda o Khe?, así como la del cantante mexicano Carín León, quien, junto a la estadounidense Kacey Musgraves, ha cantado Lost in Translation.

Apenas ha habido reivindicaciones políticas sobre el escenario más allá de la que realizaron Los Tigres del Norte, ganadores a Mejor canción regional mexicana y Mejor álbum de música norteña, al incluir en su actuación imágenes de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Además de protagonizar una de las sorpresas de la gala, Sanz ha logrado el premio a Mejor álbum pop contemporáneo, mientras que Las Migas se han alzado a Mejor álbum flamenco y el valenciano Rafael Serrallet se ha llevado el galardón en la categoría instrumental.