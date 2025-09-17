Latin Grammy 2025: lista completa de nominados

¡Ya conocemos a los nominados a los Latin Grammy 2025! La gala se celebrará el jueves 13 de noviembre de este año en Las Vegas.

Sin duda, el puertorriqueño Bad Bunny lidera por encima de todos los demás artistas con un total de 12 nominaciones, entre ellas a Álbum del año, Canción del año y Grabación del año. A estas tres categorías también está nominado Alejandro Sanz gracias a su disco ¿Y ahora qué? y a su canción Palmeras en el jardín.

En el ámbito nacional, Aitana tiene dos nominaciones con su disco Cuarto azul, en Mejor álbum pop contemporáneo y Mejor diseño de empaque. El último día de nuestras vidas de Dani Martín aparece mencionado en la categoría Mejor álbum de pop/rock, mientras Leiva suma tres nominaciones como artista. Judeline, Valeria Castro, Rusowsky y Guitarricadelafuente son otros españoles nominados.

A continuación, el listado completo de nominados a los Latin Grammy 2025:

Grabación del año

Baile inolvidable - Bad Bunny

- Bad Bunny DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

- Ca7riel & Paco Amoroso #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

- Ca7riel & Paco Amoroso Desastres fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

- Jorge Drexler y Conociendo Rusia Lara - Zoe Gotusso

- Zoe Gotusso Si antes te hubiera conocido - Karol G

- Karol G Cancionera - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade Ao Teu Lado - Liniker

- Liniker Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz

Álbum del año

Cosa Nuestra , Rauw Alejandro

, Rauw Alejandro DeBÍ TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

, Bad Bunny Papota , CA7RIEL & Paco Amoroso

, CA7RIEL & Paco Amoroso Raíces , Gloria Estefan

, Gloria Estefan Puñito De Yocahú , Vicente García

, Vicente García al romper la burbuja , Joaquina

, Joaquina Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Palabra De To's (Seca) , Carín León

, Carín León Caju , Liniker

, Liniker En Las Nubes – Con Mis Panas , Elena Rose

, Elena Rose ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Canción del año

Baile Inolvidable , Bad Bunny

, Bad Bunny Bogotá , Andrés Cepeda

, Andrés Cepeda Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade DtMF , Bad Bunny

, Bad Bunny El Día Del Amigo , Ca7riel & Paco Amoroso

, Ca7riel & Paco Amoroso Otra Noche De Llorar , Mon Laferte

, Mon Laferte Palmeras En El Jardín , Alejandro Sanz

, Alejandro Sanz Si Antes Te Hubiera Conocido , Karol G

, Karol G #Tetas , Ca7riel & Paco Amoroso

, Ca7riel & Paco Amoroso Veludo Marrom, Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul, Aitana

Palacio, Elsa y Elmar

al romper la burbuja, Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá, Andrés Cepeda

Cursi, Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor canción pop

“Bogotá”, Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

“El Día Del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Querida Yo”, Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)

“Soltera”, Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)

“Te Quiero”, Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)

Mejor interpretación de música electrónica latina

“Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

“Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu

“Qqqq”, Ela Minus

“Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

“Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

“Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki

“DtMF”, Bad Bunny

“De Maravisha”, Tokischa Featuring Nathy Peluso

“La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

“Roma”, Jay Wheeler

Mejor interpretación reggaetón

“Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

“Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny

“Dile A Él”, Nicky Jam

“Brillar”, Lenny Tavárez

“Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Underwater, Fariana

Nicki, Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca), Papatinho

Elyte, Yandel

Mejor canción de rap/hip hop

“El Favorito De Mami”, Big Soto y Eladio Carrion

“Fresh”, Trueno

“Parriba”, Akapellah y Trueno

“Sudor y Tinta”, J Noa y Vakero

“Thc”, Arcángel, Arcángel

Mejor canción urbana

“Cosas Pendientes”, Maluma

“DtMF”, Bad Bunny

“En La City”, Trueno y Young Miko

“LA MuDANZA”, Bad Bunny

“Xq Eres Así”, Alvaro Diaz y Nathy Peluso

Mejor álbum de rock

Legado, A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa

Gigante, Leiva

Novela, Fito Páez

Mejor canción de rock

“La Torre”, RENEE, songwriter (RENEE)

“Legado”, Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)

“Sale El Sol”, Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

“TRNA”, Ali Stone, songwriter (Ali Stone)

“VOLARTE”, Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)

Mejor álbum de pop/rock

Vándalos, Bandalos Chinos

Malhablado, Diamante Eléctrico

Malcriado, Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín

Ya Es Mañana, Morat

R, RENEE

Mejor canción pop/rock

“Ángulo Muerto”, Leiva

“Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler y Conociendo Rusia

“Lucifer”, Lasso

“no llames lo mio nuestro”, Joaquina

“Tu Manera De Amar”, Debi Nova

“Un último vals”, Joaquín Sabina

Mejor álbum de música alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Bodhiria, Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia

DAISY, Rusowsky

Mejor canción alternativa

“El Ritmo”, Bandalos Chinos

“Joropo”, Judeline

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia

“(Sola)”, Paloma Morphy

“#Tetas”, Ca7priel & Paco Amoroso

Mejor álbum de salsa

Big Swing, José Alberto “El Canario”

Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mira Como Vengo, Issac Delgado

Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario

Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

SON 30, Checo Acosta

El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo

Baila Kolombia, Los Cumbia Stars

La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de merengue y/o bachata

El Más Completo, Alex Bueno

Novato Apostador, Eddy Herrera

Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís

Raíces, Gloria Estefan

Caminando Piango Piango, Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa, Mike Bahía

Puñito De Yocahú, Vicente García

Ilusión Óptica, Pedrito Martínez

Bingo, Alain Pérez

Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

“Ahora O Nunca”, Gilberto Santa Rosa

“Cariñito”, Techy Fatule

“La Foto”, Luis Enrique

“Nunca Me Fui”, Fonseca & Rubén Blades

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G

“Si Volviera Jesús”, Víctor Manuelle

“Venga Lo Que Venga”, Fonseca, Rawayana

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura

el cuerpo después de todo, Valeria Castro

Cancionera, Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana

Relatos, Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

“aeropuerto”, Joaquina, songwriter (Joaquina)

“Amarte sin que quieras irte”, Camilú, songwriter (Camilú)

“Cancionera”, Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

“Como Un Pájaro”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)

“Quisqueya”, Vicente García, songwriter (Vicente García)

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto, Vol. 2, El Plan

Yo No Te Perdí, Gabriella

Reflexiones, Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido

6, Juan Treviño

Mejor álbum de música norteña

El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña

La Lotería, Los Tigres Del Norte

“V1V0”, Alfredo Olivas

Frente A Frente, Pesado

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Mirada, Ivan Cornejo

Leyenda, DannyLux

Evolución, Grupo Firme

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Incómodo, Tito Double P

Mejor canción regional mexicana

“Hecha Pa’ Mí”, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)

“La Lotería”, Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)

“Me Jalo”, Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

“¿Seguimos o No?”, Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)

“Si Tú Me Vieras”, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)

“Tierra Trágame”, César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)

Mejor álbum instrumental

Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis

Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta, Yamandu Costa

Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic

Mejor álbum folclórico

Conjuros, Susana Baca

Joropango, Kerreke, Daniela Padrón

Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

Candombe, Julieta Rada

#Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue

Mejor álbum de tango

Colángelo… Tango, José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín, Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años, Tanghetto

Mejor álbum de música flamenca

KM.0, Andrés Barrios

Flamencas, Las Migas

Azabache, Kiki Morente

Sangre Sucia, Ángeles Toledano

Mejor canción de raíces

“Aguacero”, Luis Enrique, C4 Trío

“Cómo Quisiera Quererte”, Natalia Lafourcade y El David Aguilar

“El Palomo y La Negra”, Natalia Lafourcade

“Ella”, Anita Vergara, Tato Marenco

“Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné y Bejuco

“Lo Que Le Pasó A Hawaii”, Bad Bunny

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda

La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio

Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet

Golden City, Miguel Zenón

Mejor álbum cristiano (en español)

Exaltado, Marco Barrientos

La Novia, Christine D’clario

Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)

Aquí Estamos, Marcos Vidal

Legado, Marcos Witt

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi

Razão Da Esperança, Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores?, Resgate

Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares

A Maior Honra, Julliany Souza

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin

Fugacidade, Janeiro

Caju, Liniker

Maravilhosamente Bem, Julia Mestre

Coisas Naturais, Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

O Mundo Dá Voltas, Baianasystem

Colinho, Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga

Big Buraco, Jadsa

Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa

“Só Quero Ver”, BK’ & Evinha

“Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento

“Caju”, Liniker

“A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil

“Barbie”, Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor álbum de samba/pagode

Alcione, Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália, Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto

Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Sentido, 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna

Pique, Dora Morelenbaum

Divina Casca, Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel

Mejor álbum de música sertaneja

Let’s Go Rodeo, Ana Castela

José & Durval, Chitãozinho & Xororó

Obrigado Deus, Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado

Do Velho Testamento, Tierry

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Casa Coração, Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané

Universo De Paixão, Natascha Falcão

Transespacial, Fitti

Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor canción en lengua portuguesa

“Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre)

“Ouro De Tolo”, Marina Sena, songwriter (Marina Sena)

“Transe”, Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra)

“Um Vento Passou (Para Paul Simon)”, Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon)

“Veludo Marrom”, Liniker, songwriter (Liniker)

Mejor álbum de música infantil

Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande)

Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu

Cenas Infantis, Palavra Cantada

Buscapié, Luis Pescetti, Juan Quintero

Jirafas, Rita Rosa

Mejor álbum de música clásica

Brouwer, Erena & Others: Guitar Works, Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina, María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer

Radamés, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer

Sisters Of The Moon, Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag”, Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez

“I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana”, Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica

“Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable”, Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale

Mejor música para medios visuales

“Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)”

“Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)”

“El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)”

“In The Summers”

“Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)”

Mejor arreglo

“Sapato Velho”, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

“Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)”, Cheche Alara, arranger (David Bisbal)

“Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica”, Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

“Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres”, Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

“Camaleón Cesar”, Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)

“Flight 962”, Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Mejor diseño de empaque

Cuarto Azul, Christian Molina, art director (Aitana)

Cuba And Beyond, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)

Gigante, Boa Mistura, art director (Leiva)

Masters Of Our Roots, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)

Por Esas Trenzas, Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)

Compositor del año

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Bodhiria, Judeline

Caju, Liniker

Cancionera, Natalia Lafourcade

Enquanto Os Distraídos Amam, Pedro Emílio

Love Cole Porter, Antonio Adolfo

Productor del año

Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Mauricio Rengifo, Andres Torres

Matheus Stiirmer

Mejor video musical versión corta

“Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)”, Bk’; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer

“EL CLúB”, Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers

“Cura Pa Mi Alma”, Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer

“Full Time Papi”, Guitarricadelafuente; Albert Moya, video director; Philipp Ramhofer, video producer

Mejor video musical versión larga