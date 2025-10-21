Laura Pausini anuncia 'Yo Canto 2', su proyecto para rendir homenaje a artistas de España y Latinoamérica

Laura Pausini puede presumir de ser "la italiana más latina del mundo". Así se autoproclamó tras llevarse el reconocimiento a la Persona del Año en 2023 en los Grammy Latinos.

Sin descuidar a su público en su Italia natal, la artista ha hecho un gran anuncio: la llegada de YO CANTO 2, un proyecto discográfico con el que relanza su disco IO CANTO, con el que rindió homenaje a algunos de sus artistas italianos de preferencia y que posteriormente pasó al español con YO CANTO.

En el caso de este relanzamiento, la intérprete de En Cambio No lanzará IO CANTO 2 (en italiano) que se convertirá en "un tributo a los grandes cantautores italianos" mientras que YO CANTO 2 será "un homenaje a algunos de mis artistas favoritos de España y de América Latina". La fecha de este lanzamiento se remontará de cara al 2026.

"Todavía es pronto para revelar el contenido o explicar el significado de estas portadas —como por qué la espada está hecha de tres micrófonos... ups, no puedo adelantar más por ahora. ¡Pero arrancamos! ¡Vamos a calentar la voz!, ha detallado la artista.