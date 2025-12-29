Laura Pausini homenajea a Gloria Estefan cantando 'Oye mi canto' y 'La Isla Bonita' por primera vez en direc to

La música latina vivió este domingo su gran fiesta en el especial A Grammy Celebration of Latin Music, grabado en Miami y al que se unieron grandes voces de la industria como Luis Fonsi, Michael Bublé, Jon Secada, Gloria Estefan o Laura Pausini, que se unió a la celebración para rendir homenaje a la cubana.

La intérprete italiana, apartada de las redes sociales desde hace tiempo, se subió al escenario para cantar dos de los grandes himnos de la intérprete de Mi Tierra: Oye mi canto y La isla bonita, la canción de Madonna de la que Gloria Estefan lanzó una versión en 1993.

"¡Esa si que fue una noche muy caliente!💥", escribió la artista en sus redes sociales al compartir distintos vídeos de su actuación que le sirvió también para reencontrarse con grandes amigos como Michael Bublé o Luisana Lopilato o su hermano Luis Fonsi, con todos ellos publica fotos en X e Instagram.

Para Laura Pausini esta fue la primera vez que interpretó estos temas en directo, aunque no fue la primera vez que interpretó una canción de Gloria Estefan sobre el escenario.

En 2013 las dos cantantes lanzaron la canción Sonríe, dentro del disco The Standards de Gloria Estefan, y un año después, en marzo de 2014, Laura Pausini se unió a la cubana en su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, incluido en The Grandmothers' Tour, para cantar juntas su colaboración.