Laura Pausini será la presentadora del Festival de San Remo 2026: "Es mi destino"

Laura Pausini durante el evento de los Grammy 'A Celebration of Latin Music' | Getty Images

Durante las cinco noches que dura el evento—del 24 al 28 de febrero— Laura Pausini copresentará el mítico Festival de San Remo en el Teatro Ariston junto al presentador de televisión Carlo Conti.

Esta noticia llega en un buen momento para la carrera de la italiana, quien tiene pendiente el estreno de Yo Canto 2, un disco que supone un tributo a los grandes de la música italiana y española; y su gira Io Canto World Tour, la cual pasará aún por parte de España, Europa y América.

Sin embargo, la decisión de elegir a Laura Pausini ha sido bastante sorprendente, pues en los últimos años habían estado rotando constantemente entre ciertos conductores.

"San Remo es mi destino. Mi sonrisa. Mi tentación. Mi miedo. Nací artísticamente en San Remo en 1993, ¡y este año vuelvo orgullosa y emocionada porque seré su anfitriona!", ha declarado la cantante en su cuenta de X. Y es que su relación con el festival ha sido muy potente durante toda su carrera, siendo quizás un punto clave para su ascenso a la fama.

El lugar que la vio nacer

"He pasado toda mi vida viendo el Festival y nunca pensé que me encontraría en este papel ahora", confesaba la cantante, quien está emociona por vivir esta primera vez.

Aunque esta no será realmente la primera vez que se suba sobre el escenario, sino que se presentó como concursante en 1993 y ganó la categoría de Nuove Proposte con La solitudine y volvió al festival al año siguiente con Strani amori.

Además, ha vuelto en varias ocasiones al festival como invitada estrella en seis ocasiones entre 2001 y 2022.

Por otro lado, parece que Laura Pausini no estará en el festival solo como presentadora, sino que también hará una actuación especial, al igual que Max Pezzali, cantautor italiano.

Su compromiso y admiración

Antes de este nuevo reto, la artista ha prometido que dará todo de sí para hacer bien su papel: "Me he preparado mucho para el próximo febrero porque reconozco la importancia y el prestigio de lo que viviré junto a todos los italianos".

También ha compartido el "respeto" que siempre ha tenido hacia su compañero Carlo Conti, una admiración que "se ha convertido en confianza" y la ha ayudado a superar su miedo a imaginarse como presentadora. "¡Tengo muchas ganas de divertirme y emocionarme contigo!", declaró.

"Es un gran honor y una gran alegría compartir la conducción del festival con una artista y mujer tan fuerte, carismática y divertida como Laura. Además, contaremos con la presencia de varios copresentadores cada noche, que animarán el escenario del Teatro Ariston", compartió por su parte el presentador.