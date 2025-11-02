Leire Martínez anuncia sus primeros conciertos en festivales para 2026

Leire Martínez en el cartel de sus conciertos para 2026 | Must! Producciones

El 2026 será el año de Leire Martínez. Después de iniciar su carrera en solitario con canciones como Mi nombre o Tres deseos, la artista publicará su álbum debut el próximo mes de febrero, tal y como desveló durante su showcase en Burriana (Castellón) con Europa FM.

Para presentar su primer trabajo como solista, Leire Martínez celebrará una pequeña gira por salas en Madrid, Bilbao, Barcelona y Sevilla. Sin embargo, la cantante ha desvelado que también se subirá a los escenarios de varios festivales españoles, como el Polar Sound de Baqueira Beret (Lleida) y el Arenal Sound de Burriana (Castellón).

"Nos vamos de festivales. Primeras dos fechas confirmadas de 2026. Estaré en Arenal Sound y Polar Sound… ¡pronto más! Y quedan poquitas entradas para los conciertos de presentación del disco", ha comentado Leire Martínez en sus redes sociales, asegurando que próximamente anunciará más espectáculos en otros festivales.

Estos dos conciertos se suman a la presencia de la guipuzcoana en el BigSound Festival de Torrevieja (Alicante) el 26 de julio.

Los conciertos anunciados de Leire Martínez para 2026

De momento, Leire Martínez lleva siete fechas anunciadas para 2026 entre los conciertos para presentar el disco y sus primeras confirmaciones en festivales. Las entradas pueden adquirirse a través de su página web oficial.