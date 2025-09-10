Leire Martínez anuncia 'Tonto por ti', una colaboración con Abraham Mateo

Leire Martínez sigue haciéndose notar tras su salida de La Oreja de Van Gogh y anuncia por sorpresa su próxima canción: Tonto por ti, su colaboración con Abraham Mateo cuya fecha de lanzamiento está prevista para el próximo viernes 19 de septiembre.

El anuncio llega unos pocos días antes del estreno de la nueva edición de Operación Triunfo, donde ambos artistas participarán como miembros del jurado. Será el lunes 15 de septiembre por la noche cuando se celebre la Gala 0 del concurso, mientras la canción de Leire Martínez y Abraham Mateo se estrenará cuatro días después.

Pocos detalles ha querido revelar la cantante sobre esta canción sorpresa que, previsiblemente, formará parte del primer álbum en solitario de Leire Martínez. De momento, solo ha desvelado la portada del sencillo, donde los dos cantantes aparecen enfrentados cara a cara sobre un fondo blanco... aunque desde el lateral izquierdo de la imagen.

Aparte de esta colaboración y de su paso por OT, los planes de futuro de Leire Martínez pasan por el lanzamiento de su primer disco como solista, para el que ha trabajado con ayuda de grandes compositores y artistas como María Peláe, Alba Reig y Andrés Suárez. Tal y como confesó a Europa FM, será en otoño cuando, si todo va bien, vea la luz. "En octubre, noviembre... Me gustaría que el disco saliera antes de que acabe el año", confirmó.

Después de estrenar el álbum, la artista celebrará los tres únicos conciertos que ha anunciado para 2026: Madrid el 22 de febrero, Bilbao el 1 de marzo y Barcelona el 15 de marzo.