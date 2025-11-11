Leire Martínez se une a Pole y marca la cuenta atrás de 'Cuando te quieras marchar', su próxima colaboración

Mi Nombre, Tres Deseos, Tonto Por ti y ahora Cuando te quieras marchar. Leire Martínez sigue al alza con su trayectoria en solitario. Después de habernos entregado tres singles que suenan como una delicia, la artista mira hacia su próximo lanzamiento de la mano de Pole.

Ambos artistas ya cantaron este tema en directo durante en la Plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de la celebración de los 20 años de Aragón Radio.

El tema sigue fiel al estilo marcado por Leire Martínez desde que comenzó su etapa en solitario. Un sonido pop rock, que en este caso llega a modo de balada, con una letra con la que son capaces de pellizcar el corazón. "Cuando creas que no llega nunca llega la calma/ que no existe solución al nubarrón que te acompaña/ cuando te quieras marchar/ y lo tengas decido, me iré contigo" reza su estribillo.

¿Cuándo podremos escuchar el nuevo single de Leire Martínez?

Será el próximo viernes 14 de noviembre a las doce de la noche cuando podamos escuchar la nueva entrega del toledano y la navarra. Cuando te quieras marchar formará parte del tracklist de Punto cero, el nuevo disco del artista de Quédate conmigo que llegará el próximo 16 de enero.

De esta forma, Leire Martínez continúa su carrera musical con su segunda colaboración en solitario después de su salida de La Oreja de Van Gogh. Anteriormente, la intérprete del Último Vals nos deslumbró con Tonto por ti, su hit con Abraham Mateo.

Los conciertos anunciados de Leire Martínez para 2026

Leire Martínez tiene siete fechas anunciadas para 2026 entre los conciertos para presentar su próximo disco y sus primeras confirmaciones en festivales. Las entradas pueden adquirirse a través de su página web oficial.