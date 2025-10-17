Leiva anuncia una segunda fecha en el Movistar Arena de Madrid con el fin de gira de 'Tour Gigante'
Pocas horas después de poner a la venta las entradas de los últimos conciertos en los que disfrutar del Tour Gigante, Leiva ha anunciado por sorpresa una segunda fecha en el Movistar Arena de Madrid.
Leiva anuncia los conciertos de su 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026': cómo comprar entradas
¡Leiva arrasa con su fin de gira!
El artista ha anunciado las fechas del fin de gira por España con su Tour Gigante, expandidas por la segunda mitad del 2026. Y dado su gran éxito, el rockero ha añadido una cita más de lo más especial.
Aunque todavía le esperan grandes conciertos con este tour hasta final de 2025 —tanto en un nuestro país como en Latinoamérica— el sold out de su concierto en el Movistar Arena de Madrid le ha hecho anunciar otro show en este recinto.
Será el día de antes del concierto ya agotado, el 29 de septiembre. Así, Leiva pisará fuerte la capital en los últimos espectáculos que se prevén para la gira.
Nuevas fechas de 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026'
- 27 de junio de 2026 - Zaragoza - Ibercaja Estadio
- 4 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo
- 18 de julio de 2026 - Cádiz - Cádiz Music Stadium
- 15 de agosto de 2026 - Torrevieja - Parque Antonio Soria/Brilla Torrevieja
- 19 de septiembre de 2026 - Oviedo - La Ería
- 30 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena
Cómo comprar entradas
Este nuevo concierto en Madrid se ha añadido al resto de shows de los que comprar las entradas, que ya están disponibles en la web oficialde Leiva.
Para comprarlas simplemente tienes que acceder a ellas, optar por tu destino y fecha de preferencia.
Normas para la compra de entradas
Leiva intenta obstaculizar la reventa de entradas para sus conciertos, por lo que establece varias normas para evitar "casos fraudulentos":
- "Las entradas son nominativas. Esto significa que al adquirir la entrada se tiene que indicar el nombre del comprador o de otra persona beneficiaria de la entrada, y su DNI.
- El límite es de 6 entradas por compra/persona.
- Dispones de 10 minutos en total para completar el proceso de compra.
- Una vez realizada la compra, recibirás un mail de confirmación, pero no podrás descargar tus entradas todavía.
- 72 horas antes del concierto/s recibirás un mail para poder descargar la/s entrada/s que hayas adquirido en tu compra.
- En todo momento, podrás contar con un soporte en info@ayudaeventos.com".