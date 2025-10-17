Leiva anuncia una segunda fecha en el Movistar Arena de Madrid con el fin de gira de 'Tour Gigante'

Leiva, primer artista confirmado para la Feria de San Juan en Badajoz 2025 | AYUNTAMIENTO

¡Leiva arrasa con su fin de gira!

El artista ha anunciado las fechas del fin de gira por España con su Tour Gigante, expandidas por la segunda mitad del 2026. Y dado su gran éxito, el rockero ha añadido una cita más de lo más especial.

Aunque todavía le esperan grandes conciertos con este tour hasta final de 2025 —tanto en un nuestro país como en Latinoamérica— el sold out de su concierto en el Movistar Arena de Madrid le ha hecho anunciar otro show en este recinto.

Será el día de antes del concierto ya agotado, el 29 de septiembre. Así, Leiva pisará fuerte la capital en los últimos espectáculos que se prevén para la gira.

Nuevas fechas de 'Tour Gigante Fin de Gira España 2026'

27 de junio de 2026 - Zaragoza - Ibercaja Estadio

4 de julio de 2026 - Vigo - Porto de Vigo

18 de julio de 2026 - Cádiz - Cádiz Music Stadium

15 de agosto de 2026 - Torrevieja - Parque Antonio Soria/Brilla Torrevieja

19 de septiembre de 2026 - Oviedo - La Ería

30 de septiembre de 2026 - Madrid - Movistar Arena

Cómo comprar entradas

Este nuevo concierto en Madrid se ha añadido al resto de shows de los que comprar las entradas, que ya están disponibles en la web oficialde Leiva.

Para comprarlas simplemente tienes que acceder a ellas, optar por tu destino y fecha de preferencia.

Normas para la compra de entradas

Leiva intenta obstaculizar la reventa de entradas para sus conciertos, por lo que establece varias normas para evitar "casos fraudulentos":