Leiva emociona en los Latin Grammy cantando 'Caída libre'

Leiva sabe cómo enmudecer un auditorio y le basta solo con su voz y una guitarra. El cantante madrileño puso las emociones a flor de piel durante su actuación en la gala de los Latin Grammy 2025.

Nominado en tres categorías, aunque no se llevó ningún premio, el intérprete conquistó el escenario con Caída Libre, la canción que interpreta con Robe Iniesta en el disco Gigante y en la que los dos artistas nos acercan a la depresión.

Leiva imprimió su sello personal en una gala en la que Bad Bunny salió como gran triunfador y Aitana y Alejandro Sanz consiguieron sendos premios.

Con su característica voz y su habitual entrega, el cantante hizo magia en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. ¡No te pierdas su actuación!