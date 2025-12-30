Leiva está grabando su séptimo álbum de estudio en Buenos Aires: "Esto suena muy especial"

Leiva está volcado en su nueva música. Tras el éxito cosechado por GIGANTE, el disco lanzado en abril, y el pleno parón de su gira, que retomará el 16 de enero en Ciudad de México y cerrará el 30 de septiembre en Madrid, el madrileño se ha metido en el estudio de grabación para preparar el que será su séptimo álbum de estudio.

Así lo ha contado él mismo en Instagram, donde ha publicado una galería de imágenes del proceso creativo que comparte con "una buena colección de amigos del alma", como él mismo escribe.

El intérprete de El Polvo de los Días Raros está dedicando las Navidades a trabajar y, tras cerrar el 29 de noviembre su gira de 2025 en el Estadio Obras de Buenos Aires, se ha volcado en el siguiente proyecto.

"No tengo la menor idea de cuándo saldrá esto, pero suena especial", escribe el cantante que empezó a trabajar en GIGANTE justo un año antes de su lanzamiento. El intérprerte lo contó en un reportaje en El País Semanal sobre el proceso creativo del álbum que tuvo lugar en Sonic Ranch, unos estudios de grabación situados en la frontera de Texas con México.

Para este nuevo álbum, el cantante se ha instalado en Buenos Aires donde reconoce que se siente como en casa. "En Argentina no me siento un músico internacional, sino uno de aquí", apuntó en una reciente entrevista con Rolling Stone en la que habló también de la grabación de su siguiente álbum.

"Hace tiempo que me gusta ir grabando los discos por el mundo. Conforme voy tocando en países, me gusta quedarme una temporada y aprovecharme de ese país, quedarme ahí, grabar unas canciones con amigos músicos", apuntó el cantante adelantando lo que ha constado ahora en Instagram. "Estas semanas, aquí en Buenos Aires, voy a empezar a grabar una colección de canciones nuevas que conformarán mi próximo disco".

En la entrevista también señaló que contaría con la colaboración de amigos y citó algunos nombres: "Pasarán por ahí mis amigos Esme [Escalante] de Ainda, Mateo Sujatovich, que va a estar en el combo de la banda, va a ser el bajista. Yo tocaré baterías. Vendrá mi amigo Nico Bereciartua. Pasarán muchos y será el pistoletazo de salida de mi próximo disco, que probablemente sea grabado íntegramente aquí en Buenos Aires".

A estos hay que añadir su amigo César Pop, el productor Nico Cotton y la banda Conociendo Rusia, que aparecen en las fotos publicadas por Leiva en Instagram.

Para Leiva, componer en su casa de Madrid es complicado y sus canciones surgen cuando sale de gira: " No se me da bien. No es un espacio óptimo para mí en mi casa tranquilo. A mí las canciones hasta el día de hoy me vienen en los viajes, en los cruces con la gente, en la música que voy a escuchando, en los discos nuevos que voy oyendo, en todo lo que va sucediendo, para mí están ahí las canciones".