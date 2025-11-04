Leiva explica por qué no le gusta tocar 'Princesas': "Ese es mi 'Wonderwall'"

Leiva ha visitado el podcast El Sentido de La Birra, y en este espacio ha hecho varias confesiones respecto a su carrera. De hecho, el artista se ha sincerado sobre sus canciones más queridas y aquella en especial que ya no le representa para nada.

"Hay una canción que hice siendo muy pequeño. Vivía en casa de mis padres y tenía 21 años. La escribí, la terminé, me levanté y me puse a hacer otra cosa", ha explicado, poniendo en contexto a los oyentes.

"Y esa canción la sigue pidiendo el público hoy, que se llama Princesas", ha desvelado, dejando claro que es uno de los mayores hits de su trayectoria, cuando formaba parte del grupo Pereza.

Para Leiva este hit tiene un sonido que no va con él: "Es una canción que es especialmente teenager (adolescente)". "Habló de mí un rato muy corto, pero se fue haciendo grande", ha detallado el rockero

Con el tiempo decidió no volver a interpretarla: "Yo renuncié a tocarla muchos años, y ese es mi Wonderwall, ¿sabes?. Entre risas, ha explicado: "Es que empiezo a tocarla y digo: '¡Pero si es una mierda esto!'. Pero a la peña le mola".

"Es que empiezo a tocarla y digo: '¡Pero si es una mierda esto!'. Pero a la peña le mola"

Actualmente se ha reconciliado con Princesas aunque siga sin ser de su agrado, y ha vuelto a incorporarla en el setlist. Así, el público de su Tour gigante puede disfrutar del hit del rockero.

La canción favorita de su carrera

Casualmente, su tema preferido que sigue tocando muy a gusto también es de su época con Pereza: "Otra de las canciones que son hits y la hice hace muchos años, que la sigo tocando y me sigo emocionando con lo que sucede es Lady Madrid".

"Es un texto muy sencillo, pero es una canción con la que tengo buena relación", ha defendido Leiva sobre ese éxito en concreto.