Leiva e Iván Ferreiro preparan el fin de semana 'Leiva Vs. Ferreiro' en Zaragoza

Las agendas de Leiva e Iván Ferreiro se iban a cruzar el 27 de junio de 2026 en Zaragoza. El Tour Gigante FIN DE GIRA del primero y la gira Hoy X Ayer del segundo llevarían a ambos artistas a actuar ese sábado en sendas salas de la capital aragonesa.

Hablamos todo en pasado porque esto ya no va a ser así. Iván Ferreiro ha adelanto su concierto al viernes 26 de junio manteniendo la Sala Multiusos como espacio de la cita aunque no ha dado más detalles de los motivos.

Las razones las ha compartido Leiva en un vídeo publicado en Instagram. "Mi equipo al cerrar esa fecha no se dio cuenta de que Iván Ferreiro, hermano de la vida, tocaba también el 27 en Zaragoza", ha apuntado el cantante de la Alameda de Osuna consciente de que esta coincidencia podía ser un problema para los seguidores de ambos.

"Como tenemos un montón de público en común, para que no penalice, Iván ha movido su fecha al día 26, cosa que le honra y yo lamento mucho porque ha sido totalmente sin querer", ha añadido antes de anunciar el evento Leiva Vs. Ferreiro que se celebrará ese fin de semana en Zaragoza.

Qué es 'Leiva Vs. Ferreiro'

El fin de semana del 26 al 28 de junio de 2026 estarán los dos cantantes en la ciudad. Leiva llegará un día antes e Iván se quedará un día más.

"✨✨La buena noticia de todo esto es que mi amigo LEIVA va a venir a cantar algún tema con nosotros ese día y yo iré al día siguiente al suyo, ya que toca el 27 en el Estadio Ibercaja", explicó Iván Ferreiro en su publicación.

Así, lo que iba a ser una faena para los seguidores de uno y otro ha pasado a convertirse en una oportunidad de disfrutar de dos noches únicas.