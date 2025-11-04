Letra y significado de 'Reliquia', el segundo single con el que Rosalía prepara el camino para la llegada de su disco 'LUX'

Rosalía desvela el tracklist de LUX, con cuatro partes y canciones antiguas | ROSALÍA

Rosalía no deja de sorprendernos con sus lanzamientos. Tres días antes del estreno de su disco LUX, que llegará el 7 de noviembre, la catalana ha estrenado Reliquia, el segundo single de su último álbum y que sucede aBerghain. Este último single ha desaparecido sin dejar rastro tras estar una hora en plataformas digitales.

Reliquia se constituye como el segundo tema en el tracklist de su nuevo disco. Su canción comienza con el sonido de unos violines que visten la canción y marcan el tempo.

Rosalía nos traslada a un imaginario con el que plasma un viaje donde diferentes lugares del planeta como Jerez de la Frontera, Roma o Granada se convierten en testigo de las emociones y recuerdos de la cantante. "Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma/Crecí y el descaro lo aprendí/por ahí por Barcelona/Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA/Los heels en Milán, la sonrisa en UK" expresan los primeros versos de este nuevo trabajo.

En el estribillo, la cantante de Malamanete hace su confesión más personal: afirma que su corazón nunca ha sido suyo: "Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy/ ooh/Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté/Seré tu reliquia". Estos versos reflejan dolor y honestidad que se podría interpretar como una alusión al desamor.

De hecho, esta letra coincide con unas declaraciones que la cantante ha dado en la cadena estadounidense Telemundo. "Mi corazón está tratando de encontrar paz. Estoy tratando de ser generosa con mi corazón. De decir: 'vale, a lo mejor mi corazón no me pertenece', como digo en Reliquia. Mi corazón nunca ha sido mío porque siempre lo doy" ha señalado.

Continuando con esa alusión al desamor, la cantante revela que tuvo "un mal amor en Madrid". No nos cabe duda de que con Reliquia, Rosalía rememora sus recuerdos haciendo alusión a diversos episodios de su pasado, cuando se cortó el pelo en A Coruña. "Y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé/Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también/La pureza está en mí y está en Marrakech", refleja la canción.

La canción termina con una serie de versos donde hace alusión a lo efímero y recuerda que la vida es un instante. "Es solo un momento, es solo un momento/Mar eterno y bravo, la eterna canción/Ni tiene salida ni tiene mi perdón".

Letra de Reliquia (Fuente: Genius)

[Verso 1]

Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma

Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona

Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA

Los heels en Milán, la sonrisa en UK

[Estribillo]

Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh

Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté

Seré tu reliquia

[Post-Estribillo]

Soy tu reliquia

Seré tu reliquia

[Verso 2]

Perdí la fe en DC, y la amiga en Bangkok

Un mal amor en Madrid, y en Mexico el blunt

La mala hostia en Berlín y el arte еn Graná'

En PR nació el coraje, pero еl cielo nació en Buenos Aires

En Japón lloré y mis pestañas deshilé

Y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé

Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también

La pureza está en mí y está en Marrakech

No, no, no soy una santa pero estoy blessed

[Estribillo]

Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh

Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté

Seré tu reliquia

[Post-Estribillo]

Soy tu reliquia

Seré tu reliquia

[Outro]

Huyendo de aquí, como huí de Florida

Somos delfines saltando, saliendo y entrando

En el aro escarlata y brillante del tiempo

Es solo un momento, es solo un momento

Mar eterno y bravo, la eterna canción

Ni tiene salida ni tiene mi perdón