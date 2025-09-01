Lewis Capaldi asegura que algunos artistas mintieron al decir que estuvieron pendientes de su salud mental

"Hubo gente que dijo que me preguntaba, pero no lo hizo".

Lewis Capaldi no se ha andado con rodeos en una reciente entrevista en el programa de radio Friday Fry-Up y no ha dudado en asegurar que hubo compañeros que mintieron al decir que se habían preocupado por su salud mental.

El cantante, que se vio obligado a retirar temporalmente después de haber sufrido un brote del síndrome de Tourette en directo, hizo esta revelación en la charla en la que no quiso dar nombres. "Fue extraño... realmente raro", añadió el intérprete, que volvió en junio con la canción Survive y que poco después actuó por sorpresa en Glastonbury 2025.

Elton John sí lo llamó y, de hecho, fue quien tras el episodio de 2023 en Glastonbury lo animó a tomarse un descanso. "Fue la decisión más difícil de mi vida", dijo sobre la cancelación de su gira, y añadió: "Aún estoy aprendiendo a adaptarme al impacto de mi síndrome de Tourette".

También Niall Horan, exintegrante de One Direction, estuvo presente este tiempo. "Estoy en chats de grupo con él, así que hablo bastante con él”, añadió Capaldi, que no quiso señalar a los que dijeron estar ahí y no lo estuvieron.

La entrevista de Lewis Capaldi llega solo unos días antes del inicio de gira en Reino Unido e Irlanda que anunció poco después del concierto de Glastonbury. El 7 de septiembre arranca en Sheffield y se cierra el 29 en Dublín. Entre sus paradas se incluye Aberdeen, su ciudad natal de Glasgow, y Londres, donde actuará durante dos noches en el estadio O2.

“La terapia es la razón por la que puedo volver a ser músico”, dijo para reconocer el papel que la asociación con BetterHelp ha tenido en este regreso.