Lil Nas X reaparece en sus redes sociales después de su detención: "Fue aterrador"

La noche del pasado 21 agosto, Lil Nas X protagonizó una escena preocupante que seguro tendrá repercusión en su carrera. El cantante fue visto deambulando en ropa interior y posteriormente desnudo por las calles de Los Angeles, cantando, bailando y posando mientras avanzaba por mitad de la avenida Ventura Bulevard a las 5:00.

El rapero, que tuvo que ser hospitalizado además por supuesta sobredosis, interactuó con varios viandantes y conductores mientras decía que iba "de camino a una fiesta". Cuando las autoridades llegaron, presuntamente se mostró reticente a colaborar, llegando a atacar a uno de los agentes.

Todas estas actitudes no le han salido baratas a Lil Nas X, quien podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión por los cuatro cargos graves de los que se le acusa. Según apuntó The Hollywood Reporter, el artista se declaró inocente durante una audiencia en la que se le fijó una fianza de 75.000 dólares. El cantante tendrá otra audiencia previa al juicio el 15 de septiembre.

Primeras declaraciones

Tras pasar el fin de semana entre rejas, el cantante se ha pronunciado por primera vez en sus redes sociales con unas breves palabras. "Vuestra chica va a estar bien", expresó varias veces con cierta seriedad, como si tratase de convencerse a sí mismo. Después, con una risa corta y nerviosa, declaró: "Fue jodidamente aterrador".

De nuevo, insistió en que iba a estar bien, a pesar de que los últimos cuatro días habían sido aterradores para él.

Hasta el momento, el artista no ha dado más declaraciones ni se le ha vuelto a ver públicamente o por las redes sociales, por lo que quizás está eligiendo muy bien la forma en la que se expone hasta el día del juicio para evitar mayores repercusiones.