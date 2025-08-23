Lil Nas X pasará el fin de semana entre rejas tras su detención

Lil Nas X, en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2023. | Getty Images

Hace apenas un par de días, las redes sociales se revolucionaron después de que se hiciese público un vídeo en el que se veía al cantante Lil Nas X caminando semidesnudo por las calles de Los Ángeles y manteniendo un comportamiento errático.

Un episodio que, tal y como indicaron varios medios estadounidense, hizo que fuese trasladado al hospital ante un posible diagnóstico de sobredosis y, posteriormente, encarcelado por las autoridades.

Tras este suceso, medios como el portal TMZ han publicado que el autor de Montero permanecerá durante todo el fin de semana entre rejas tras haber agredido a un policía durante su detención.

A pesar de que algunos usuarios de redes sociales apuntan a una estrategia de marketing por parte de Lil Nas X de cara a un futuro lanzamiento, lo cierto es que el medio cita fuentes policiales a la hora de confirmar que se trata de un arresto por conducta violenta, por lo que deberá comparecer ante un juez el próximo lunes.