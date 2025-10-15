Linkin Park se suma al festival 'O Son Do Camiño' de Santiago de Compostela como cabeza de cartel

Aunque todavía es octubre la época de los carteles de festivales para el año que viene ya ha comenzado, y no son pequeños los nombres de las conformaciones de algunos de ellos.

Después de la sorpresa de Katy Perry ampliando sus actuaciones en España —después de sus dos conciertos a la vuelta de la esquina con Europa FM como emisora oficial— el festival O Son Do Camiño añade otro gran nombre como cabeza de cartel: Linkin Park.

Sí, la banda de Rock metal aterriza en el norte de España durante el verano de 2026. Así lo ha confirmado el festival de Santiago Compostela, que celebra su próxima edición los días 18, 19 y 20 de junio.

Linkin Park lleva desde 2017 sin actuar en nuestro país. Su último concierto fue el 22 de junio de aquel año con su vocalista original, Chester Benningon, que desgraciadamente murió al mes siguiente.

Este 2024 Linkin Park ha vuelto al panorama musical con una nueva vocalista, Emily Armstrong. Juntos han lanzado el álbum From Zero, y es con esta gira con la que vuelven a España.

Su primera visita a España desde 2017

Linkin Park aterrizará en nuestro país, y primero actuarán en Santiago de Compostela como cabeza de cartel de un uno de los festivales más aclamados de nuestro país, y días después aterrizarán en Madrid con dos conciertos el 23 y 24 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas- Vaciamadrid. De hecho, las entradas de estos dos conciertos llevan tiempo agotadas.

Cómo comprar las entradas de Linkin Park en Santiago de Compostela

Esta nueva oportunidad de ver al grupo de heavy metal en Santiago de Compostela se consagra con una venta de abonos que se abre el viernes 17 de octubre a las 12:00 horas.

Las entradas se pueden comprar a través de osondocamino.es.