La lista completa de ganadores de los MTV VMA's 2025

La gala de los MTV VMA's ha coronado a los artistas más destacados del año, aupando a Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Mariah Carey o Ricky Martin a lo más alto del panorama musical.

Madrid08/09/2025 07:27

Los Premios MTV VMA's han celebrado una nueva edición en la que música y espectáculo se han dado la mano para crear uno de los eventos más destacados del año.

Artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Mariah Carey o Ricky Martin han sido algunos de los más galardonados de la ceremonia, donde se han llevado a cabo algunas actuaciones que ya forman parte de la historia de estos estos premios.

Aquí dejamos la lista completa de todos los ganadores de los MTV VMA's 2025:

Artista del Año

  • Lady Gaga - Ganadora
  • Bad Bunny
  • Beyoncé
  • Kendrick Lamar
  • Morgan Wallen
  • Taylor Swift
  • The Weeknd

Vídeo del Año

  • Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganadora
  • Billie Eilish — Birds of a Feather
  • Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
  • Rosé & Bruno Mars — APT.
  • Sabrina Carpenter — Manchild
  • The Weeknd, Playboi Carti — Timeless

Álbum del Año

  • Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet - Ganadora
  • Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
  • Kendrick Lamar — GNX
  • Lady Gaga — Mayhem
  • Morgan Wallen — I’m the Problem
  • The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Canción del Año

  • Rosé & Bruno Mars — APT. - Ganadora
  • Alex Warren — Ordinary
  • Billie Eilish — Birds of a Feather
  • Doechii — Anxiety
  • Ed Sheeran — Sapphire
  • Gracie Abrams — I Love You, I’m Sorry
  • Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
  • Lorde — What Was That
  • Tate McRae — Sports Car
  • The Weeknd & Playboi Carti — Timeless

Mejor Artista Nuevo

  • Alex Warren - Ganador
  • Ella Langley
  • Gigi Perez
  • Lola Young
  • Sombr
  • The Marías

Mejor Artista Pop

  • Sabrina Carpenter - Ganadora
  • Ariana Grande
  • Charli XCX
  • Justin Bieber
  • Lorde
  • Miley Cyrus
  • Tate McRae

MTV Push Actuación del Año

  • Katseye — Touch - Ganadora
  • Ayra Starr — Last Heartbreak Song
  • Damiano David — Next Summer
  • Dasha — Bye Bye Bye
  • Gigi Perez — Sailor Song
  • Jordan Adetunji — Kehlani
  • Lay Bankz — Graveyard
  • Leon Thomas — Yes It Is
  • Livingston — Shadow
  • Mark Ambor — Belong Together
  • Role Model — Sally, When the Wine Runs Out
  • Shaboozey — A Bar Song (Tipsy)

Mejor Colaboración

  • Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile - Ganadora
  • Bailey Zimmerman & Luke Combs — Backup Plan
  • Kendrick Lamar & SZA — Luther
  • Post Malone con Blake Shelton — Pour Me a Drink
  • Rosé & Bruno Mars — APT.
  • Selena Gomez & Benny Blanco — Sunset Blvd

Mejor Vídeo Pop

  • Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganadora
  • Alex Warren — Ordinary
  • Ed Sheeran — Sapphire
  • Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
  • Rosé & Bruno Mars — APT.
  • Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Vídeo Hip-Hop

  • Doechii — Anxiety - Ganadora
  • Drake — Nokia
  • Eminem con Jelly Roll — Somebody Save Me
  • Glorilla con Sexyy Red — Whatchu Kno About Me
  • Kendrick Lamar — Not Like Us
  • LL Cool J con Eminem — Murdergram Deux
  • Travis Scott — 4x4

Mejor Vídeo R&B

  • Mariah Carey — Type Dangerous - Ganador
  • Chris Brown — Residuals
  • Leon Thomas & Freddie Gibbs — Mutt (Remix)
  • PartyNextDoor — No Chill
  • Summer Walker — Heart of a Woman
  • SZA — Drive
  • The Weeknd & Playboi Carti — Timeless

Mejor Vídeo Alternativo

  • Sombr — Back to Friends - - Ganador
  • Gigi Perez — Sailor Song
  • Imagine Dragons — Wake Up
  • Lola Young — Messy
  • MGK & Jelly Roll — Lonely Road
  • The Marías — Back to Me

Mejor Vídeo Rock

  • Coldplay — All My Love - Ganador
  • Evanescence — Afterlife (From the Netflix Series “Devil May Cry”)
  • Green Day — One Eyed Bastard
  • Lenny Kravitz — Honey
  • Linkin Park — The Emptiness Machine
  • Twenty One Pilots — The Contract

Mejor Vídeo Latino

  • Shakira — Soltera - Ganador
  • Bad Bunny — Baile Inolvidable
  • J Balvin — Rio
  • Karol G — Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Peso Pluma — La Patrulla
  • Rauw Alejandro & Romeo Santos — Khé?

Mejor Vídeo K-pop

  • Lisa con Doja Cat & Raye — Born Again - Ganador
  • Aespa — Whiplash
  • Jennie — Like Jennie
  • Jimin — Who
  • Jisoo — Earthquake
  • Stray Kids — Chk Chk Boom
  • Rosé — Toxic Till the End

Mejor Vídeo Afrobeat

  • Tyla — Push 2 Start - Ganador
  • Asake & Travis Scott — Active
  • Burna Boy con Travis Scott — TaTaTa
  • Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea — Shake It to the Max (Fly) (Remix)
  • Rema — Baby (Is It A Crime)
  • Tems con Asake — Get It Right
  • Wizkid con Brent Faiyaz — Piece of My Heart

Mejor Vídeo Country

  • Megan Moroney — Am I Okay? - Ganador
  • Chris Stapleton — Think I’m in Love With You
  • Cody Johnson & Carrie Underwood — I’m Gonna Love You
  • Jelly Roll — Liar
  • Lainey Wilson — 4x4xU
  • Morgan Wallen — Smile

Mejor Vídeo Largo

  • Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganador
  • Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
  • Damiano David — Funny Little Stories
  • Mac Miller — Balloonerism
  • Miley Cyrus — Something Beautiful
  • The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Mejor Vídeo Solidario

  • Charli XCX — Guess con Billie Eilish - Ganador
  • Burna Boy — Higher
  • Doechii — Anxiety
  • Eminem con Jelly Roll — Somebody Save Me
  • Selena Gomez & Benny Blanco — Younger and Hotter Than Me
  • Zach Hood con Sasha Alex Sloan — Sleepwalking

Mejor Dirección

  • Lady Gaga — Abracadabra - Ganadora
  • Ariana Grande — Brighter Days Ahead
  • Charli XCX — Guess con Billie Eilish
  • Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Rosé & Bruno Mars — Apt.
  • Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Dirección Artística

  • Lady Gaga — Abracadabra - Ganadora
  • Charli XCX — Guess con Billie Eilish
  • Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Lorde — Man of the Year
  • Miley Cyrus — End of the World
  • Rosé & Bruno Mars — Apt.

Mejor Cinematografía

  • Kendrick Lamar — Not Like Us - Ganador
  • Ariana Grande — Brighter Days Ahead
  • Ed Sheeran — Sapphire
  • Lady Gaga — Abracadabra
  • Miley Cyrus — Easy Lover
  • Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Edición

  • Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie) - Ganador
  • Charli XCX — Guess con Billie Eilish
  • Ed Sheeran — Sapphire
  • Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Lady Gaga — Abracadabra
  • Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Coreografía

  • Doechii — Anxiety - Ganadora
  • FKA twigs — Eusexua
  • Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Lady Gaga — Abracadabra
  • Tyla — Push 2 Start
  • Zara Larsson — Pretty Ugly

Mejores Efectos Visuales

  • Sabrina Carpenter — Manchild - Ganadora
  • Ariana Grande — Brighter Days Ahead
  • Lady Gaga — Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars — Apt.
  • Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)
  • The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Mejor Grupo

  • Blackpink - Ganadoras
  • Aespa
  • All Time Low
  • Backstreet Boys
  • Coldplay
  • Evanescence
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Imagine Dragons
  • Jonas Brothers
  • Katseye
  • The Marías
  • My Chemical Romance
  • Seventeen
  • Stray Kids
  • Twenty One Pilots

Canción del Verano

  • Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie) - Ganadora
  • Addison Rae — Headphones On
  • Alex Warren — Ordinary
  • Benson Boone — Mystical Magical
  • BigXthaPlug & Bailey Zimmerman — All the Way
  • Chappell Roan — The Subway
  • Demi Lovato — Fast
  • Doja Cat — Jealous Type
  • Huntr/x — Golden
  • Jessie Murph — Blue Strips
  • Justin Bieber — Daisies
  • Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea — Shake It to the Max (Fly) (Remix)
  • Morgan Wallen & Tate McRae — What I Want
  • Ravyn Lenae con Rex Orange County — Love Me Not
  • Sabrina Carpenter — Manchild
  • Sombr — 12 to 12