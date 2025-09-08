La lista completa de ganadores de los MTV VMA's 2025 | GETTY

Los Premios MTV VMA's han celebrado una nueva edición en la que música y espectáculo se han dado la mano para crear uno de los eventos más destacados del año.

Artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Mariah Carey o Ricky Martin han sido algunos de los más galardonados de la ceremonia, donde se han llevado a cabo algunas actuaciones que ya forman parte de la historia de estos estos premios.

Aquí dejamos la lista completa de todos los ganadores de los MTV VMA's 2025:

Artista del Año

Lady Gaga - Ganadora

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Vídeo del Año

Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganadora

Billie Eilish — Birds of a Feather

Kendrick Lamar — Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile

Rosé & Bruno Mars — APT.

Sabrina Carpenter — Manchild

The Weeknd, Playboi Carti — Timeless

Álbum del Año

Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet - Ganadora

Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar — GNX

Lady Gaga — Mayhem

Morgan Wallen — I’m the Problem

The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Canción del Año

Rosé & Bruno Mars — APT. - Ganadora

Alex Warren — Ordinary

Billie Eilish — Birds of a Feather

Doechii — Anxiety

Ed Sheeran — Sapphire

Gracie Abrams — I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile

Lorde — What Was That

Tate McRae — Sports Car

The Weeknd & Playboi Carti — Timeless

Mejor Artista Nuevo

Alex Warren - Ganador

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor Artista Pop

Sabrina Carpenter - Ganadora

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Tate McRae

MTV Push Actuación del Año

Katseye — Touch - Ganadora

Ayra Starr — Last Heartbreak Song

Damiano David — Next Summer

Dasha — Bye Bye Bye

Gigi Perez — Sailor Song

Jordan Adetunji — Kehlani

Lay Bankz — Graveyard

Leon Thomas — Yes It Is

Livingston — Shadow

Mark Ambor — Belong Together

Role Model — Sally, When the Wine Runs Out

Shaboozey — A Bar Song (Tipsy)

Mejor Colaboración

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile - Ganadora

Bailey Zimmerman & Luke Combs — Backup Plan

Kendrick Lamar & SZA — Luther

Post Malone con Blake Shelton — Pour Me a Drink

Rosé & Bruno Mars — APT.

Selena Gomez & Benny Blanco — Sunset Blvd

Mejor Vídeo Pop

Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganadora

Alex Warren — Ordinary

Ed Sheeran — Sapphire

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile

Rosé & Bruno Mars — APT.

Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Vídeo Hip-Hop

Doechii — Anxiety - Ganadora

Drake — Nokia

Eminem con Jelly Roll — Somebody Save Me

Glorilla con Sexyy Red — Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar — Not Like Us

LL Cool J con Eminem — Murdergram Deux

Travis Scott — 4x4

Mejor Vídeo R&B

Mariah Carey — Type Dangerous - Ganador

Chris Brown — Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs — Mutt (Remix)

PartyNextDoor — No Chill

Summer Walker — Heart of a Woman

SZA — Drive

The Weeknd & Playboi Carti — Timeless

Mejor Vídeo Alternativo

Sombr — Back to Friends - - Ganador

Gigi Perez — Sailor Song

Imagine Dragons — Wake Up

Lola Young — Messy

MGK & Jelly Roll — Lonely Road

The Marías — Back to Me

Mejor Vídeo Rock

Coldplay — All My Love - Ganador

Evanescence — Afterlife (From the Netflix Series “Devil May Cry”)

Green Day — One Eyed Bastard

Lenny Kravitz — Honey

Linkin Park — The Emptiness Machine

Twenty One Pilots — The Contract

Mejor Vídeo Latino

Shakira — Soltera - Ganador

Bad Bunny — Baile Inolvidable

J Balvin — Rio

Karol G — Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma — La Patrulla

Rauw Alejandro & Romeo Santos — Khé?

Mejor Vídeo K-pop

Lisa con Doja Cat & Raye — Born Again - Ganador

Aespa — Whiplash

Jennie — Like Jennie

Jimin — Who

Jisoo — Earthquake

Stray Kids — Chk Chk Boom

Rosé — Toxic Till the End

Mejor Vídeo Afrobeat

Tyla — Push 2 Start - Ganador

Asake & Travis Scott — Active

Burna Boy con Travis Scott — TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea — Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Rema — Baby (Is It A Crime)

Tems con Asake — Get It Right

Wizkid con Brent Faiyaz — Piece of My Heart

Mejor Vídeo Country

Megan Moroney — Am I Okay? - Ganador

Chris Stapleton — Think I’m in Love With You

Cody Johnson & Carrie Underwood — I’m Gonna Love You

Jelly Roll — Liar

Lainey Wilson — 4x4xU

Morgan Wallen — Smile

Mejor Vídeo Largo

Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganador

Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David — Funny Little Stories

Mac Miller — Balloonerism

Miley Cyrus — Something Beautiful

The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Mejor Vídeo Solidario

Charli XCX — Guess con Billie Eilish - Ganador

Burna Boy — Higher

Doechii — Anxiety

Eminem con Jelly Roll — Somebody Save Me

Selena Gomez & Benny Blanco — Younger and Hotter Than Me

Zach Hood con Sasha Alex Sloan — Sleepwalking

Mejor Dirección

Lady Gaga — Abracadabra - Ganadora

Ariana Grande — Brighter Days Ahead

Charli XCX — Guess con Billie Eilish

Kendrick Lamar — Not Like Us

Rosé & Bruno Mars — Apt.

Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Dirección Artística

Lady Gaga — Abracadabra - Ganadora

Charli XCX — Guess con Billie Eilish

Kendrick Lamar — Not Like Us

Lorde — Man of the Year

Miley Cyrus — End of the World

Rosé & Bruno Mars — Apt.

Mejor Cinematografía

Kendrick Lamar — Not Like Us - Ganador

Ariana Grande — Brighter Days Ahead

Ed Sheeran — Sapphire

Lady Gaga — Abracadabra

Miley Cyrus — Easy Lover

Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Edición

Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie) - Ganador

Charli XCX — Guess con Billie Eilish

Ed Sheeran — Sapphire

Kendrick Lamar — Not Like Us

Lady Gaga — Abracadabra

Sabrina Carpenter — Manchild

Mejor Coreografía

Doechii — Anxiety - Ganadora

FKA twigs — Eusexua

Kendrick Lamar — Not Like Us

Lady Gaga — Abracadabra

Tyla — Push 2 Start

Zara Larsson — Pretty Ugly

Mejores Efectos Visuales

Sabrina Carpenter — Manchild - Ganadora

Ariana Grande — Brighter Days Ahead

Lady Gaga — Abracadabra

Rosé & Bruno Mars — Apt.

Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)

The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Mejor Grupo

Blackpink - Ganadoras

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

The Marías

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

Twenty One Pilots

Canción del Verano