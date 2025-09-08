La lista completa de ganadores de los MTV VMA's 2025
La gala de los MTV VMA's ha coronado a los artistas más destacados del año, aupando a Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Mariah Carey o Ricky Martin a lo más alto del panorama musical.
Lady Gaga se corona en la gala de los MTV VMA's como Artista del Año
Sabrina Carpenter interpreta una oda a la sensualidad en los MTV VMA's 2025
Los Premios MTV VMA's han celebrado una nueva edición en la que música y espectáculo se han dado la mano para crear uno de los eventos más destacados del año.
Artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Mariah Carey o Ricky Martin han sido algunos de los más galardonados de la ceremonia, donde se han llevado a cabo algunas actuaciones que ya forman parte de la historia de estos estos premios.
Aquí dejamos la lista completa de todos los ganadores de los MTV VMA's 2025:
Artista del Año
- Lady Gaga - Ganadora
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Vídeo del Año
- Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganadora
- Billie Eilish — Birds of a Feather
- Kendrick Lamar — Not Like Us
- Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
- Rosé & Bruno Mars — APT.
- Sabrina Carpenter — Manchild
- The Weeknd, Playboi Carti — Timeless
Álbum del Año
- Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet - Ganadora
- Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar — GNX
- Lady Gaga — Mayhem
- Morgan Wallen — I’m the Problem
- The Weeknd — Hurry Up Tomorrow
Canción del Año
- Rosé & Bruno Mars — APT. - Ganadora
- Alex Warren — Ordinary
- Billie Eilish — Birds of a Feather
- Doechii — Anxiety
- Ed Sheeran — Sapphire
- Gracie Abrams — I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
- Lorde — What Was That
- Tate McRae — Sports Car
- The Weeknd & Playboi Carti — Timeless
Mejor Artista Nuevo
- Alex Warren - Ganador
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
Mejor Artista Pop
- Sabrina Carpenter - Ganadora
- Ariana Grande
- Charli XCX
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Tate McRae
MTV Push Actuación del Año
- Katseye — Touch - Ganadora
- Ayra Starr — Last Heartbreak Song
- Damiano David — Next Summer
- Dasha — Bye Bye Bye
- Gigi Perez — Sailor Song
- Jordan Adetunji — Kehlani
- Lay Bankz — Graveyard
- Leon Thomas — Yes It Is
- Livingston — Shadow
- Mark Ambor — Belong Together
- Role Model — Sally, When the Wine Runs Out
- Shaboozey — A Bar Song (Tipsy)
Mejor Colaboración
- Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile - Ganadora
- Bailey Zimmerman & Luke Combs — Backup Plan
- Kendrick Lamar & SZA — Luther
- Post Malone con Blake Shelton — Pour Me a Drink
- Rosé & Bruno Mars — APT.
- Selena Gomez & Benny Blanco — Sunset Blvd
Mejor Vídeo Pop
- Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganadora
- Alex Warren — Ordinary
- Ed Sheeran — Sapphire
- Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile
- Rosé & Bruno Mars — APT.
- Sabrina Carpenter — Manchild
Mejor Vídeo Hip-Hop
- Doechii — Anxiety - Ganadora
- Drake — Nokia
- Eminem con Jelly Roll — Somebody Save Me
- Glorilla con Sexyy Red — Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar — Not Like Us
- LL Cool J con Eminem — Murdergram Deux
- Travis Scott — 4x4
Mejor Vídeo R&B
- Mariah Carey — Type Dangerous - Ganador
- Chris Brown — Residuals
- Leon Thomas & Freddie Gibbs — Mutt (Remix)
- PartyNextDoor — No Chill
- Summer Walker — Heart of a Woman
- SZA — Drive
- The Weeknd & Playboi Carti — Timeless
Mejor Vídeo Alternativo
- Sombr — Back to Friends - - Ganador
- Gigi Perez — Sailor Song
- Imagine Dragons — Wake Up
- Lola Young — Messy
- MGK & Jelly Roll — Lonely Road
- The Marías — Back to Me
Mejor Vídeo Rock
- Coldplay — All My Love - Ganador
- Evanescence — Afterlife (From the Netflix Series “Devil May Cry”)
- Green Day — One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz — Honey
- Linkin Park — The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots — The Contract
Mejor Vídeo Latino
- Shakira — Soltera - Ganador
- Bad Bunny — Baile Inolvidable
- J Balvin — Rio
- Karol G — Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma — La Patrulla
- Rauw Alejandro & Romeo Santos — Khé?
Mejor Vídeo K-pop
- Lisa con Doja Cat & Raye — Born Again - Ganador
- Aespa — Whiplash
- Jennie — Like Jennie
- Jimin — Who
- Jisoo — Earthquake
- Stray Kids — Chk Chk Boom
- Rosé — Toxic Till the End
Mejor Vídeo Afrobeat
- Tyla — Push 2 Start - Ganador
- Asake & Travis Scott — Active
- Burna Boy con Travis Scott — TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea — Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Rema — Baby (Is It A Crime)
- Tems con Asake — Get It Right
- Wizkid con Brent Faiyaz — Piece of My Heart
Mejor Vídeo Country
- Megan Moroney — Am I Okay? - Ganador
- Chris Stapleton — Think I’m in Love With You
- Cody Johnson & Carrie Underwood — I’m Gonna Love You
- Jelly Roll — Liar
- Lainey Wilson — 4x4xU
- Morgan Wallen — Smile
Mejor Vídeo Largo
- Ariana Grande — Brighter Days Ahead - Ganador
- Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David — Funny Little Stories
- Mac Miller — Balloonerism
- Miley Cyrus — Something Beautiful
- The Weeknd — Hurry Up Tomorrow
Mejor Vídeo Solidario
- Charli XCX — Guess con Billie Eilish - Ganador
- Burna Boy — Higher
- Doechii — Anxiety
- Eminem con Jelly Roll — Somebody Save Me
- Selena Gomez & Benny Blanco — Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood con Sasha Alex Sloan — Sleepwalking
Mejor Dirección
- Lady Gaga — Abracadabra - Ganadora
- Ariana Grande — Brighter Days Ahead
- Charli XCX — Guess con Billie Eilish
- Kendrick Lamar — Not Like Us
- Rosé & Bruno Mars — Apt.
- Sabrina Carpenter — Manchild
Mejor Dirección Artística
- Lady Gaga — Abracadabra - Ganadora
- Charli XCX — Guess con Billie Eilish
- Kendrick Lamar — Not Like Us
- Lorde — Man of the Year
- Miley Cyrus — End of the World
- Rosé & Bruno Mars — Apt.
Mejor Cinematografía
- Kendrick Lamar — Not Like Us - Ganador
- Ariana Grande — Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran — Sapphire
- Lady Gaga — Abracadabra
- Miley Cyrus — Easy Lover
- Sabrina Carpenter — Manchild
Mejor Edición
- Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie) - Ganador
- Charli XCX — Guess con Billie Eilish
- Ed Sheeran — Sapphire
- Kendrick Lamar — Not Like Us
- Lady Gaga — Abracadabra
- Sabrina Carpenter — Manchild
Mejor Coreografía
- Doechii — Anxiety - Ganadora
- FKA twigs — Eusexua
- Kendrick Lamar — Not Like Us
- Lady Gaga — Abracadabra
- Tyla — Push 2 Start
- Zara Larsson — Pretty Ugly
Mejores Efectos Visuales
- Sabrina Carpenter — Manchild - Ganadora
- Ariana Grande — Brighter Days Ahead
- Lady Gaga — Abracadabra
- Rosé & Bruno Mars — Apt.
- Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie)
- The Weeknd — Hurry Up Tomorrow
Mejor Grupo
- Blackpink - Ganadoras
- Aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- Katseye
- The Marías
- My Chemical Romance
- Seventeen
- Stray Kids
- Twenty One Pilots
Canción del Verano
- Tate McRae — Just Keep Watching (From F1® the Movie) - Ganadora
- Addison Rae — Headphones On
- Alex Warren — Ordinary
- Benson Boone — Mystical Magical
- BigXthaPlug & Bailey Zimmerman — All the Way
- Chappell Roan — The Subway
- Demi Lovato — Fast
- Doja Cat — Jealous Type
- Huntr/x — Golden
- Jessie Murph — Blue Strips
- Justin Bieber — Daisies
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea — Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Morgan Wallen & Tate McRae — What I Want
- Ravyn Lenae con Rex Orange County — Love Me Not
- Sabrina Carpenter — Manchild
- Sombr — 12 to 12