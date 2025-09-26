La lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025
La noche de los Premios Juventud 2025 ha sido la noche de Morat y Bad Bunny, los artistas con más galardones de la ceremonia. También ha sido la noche de Karol G con el premio a Artista del Año. Por su parte, Carlos Vives y Myke Towers han sido reconocidos como Agentes de Cambio. Consulta la lista completa de ganadores.
Bad Bunny y Morat arrasan en los Premios Juventud mientras que Karol G se corona como Artista del Año
La ceremonia de entrega de los Premios Juventud 2025 se celebró este jueves en Panamá con el protagonismo de Morat, Bad Bunny y Karol G, grandes triunfadores de una gala en la que Carlos Vives y Myke Towers fueron reconocidos como Agentes de Cambio.
Fue una noche con un cierto aroma español. Aunque ninguno de los artistas nominados fueron galardonados, sí triunfaron sobre el escenario Bad Gyal y Lola Índigo con sus espectaculares actuaciones.
Artista Premios Juventud del Año
- Karol G
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Myke Towers
- Natti Natasha
- Netón Vega
- Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Morat
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Mau y Ricky
- Rawayana
La Nueva Generación Femenina
- De La Rose
- Aria Bela
- Mari
- Yailin La Más Viral
- Yami Safdie
- Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
- ROA
- Alex Ponce
- Alleh
- Beéle
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- DND
- Hamilton
- Kapo
- La Cruz
- Yorghaki
Girl Power
- En 4 - Kenia Os & Anitta
- Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
- Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- Chulo pt.2 - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
- La Reina (Remix) - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano
- Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara
- MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
- ¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert
La Nueva Generación Música Mexicana
- Tito Double P
- Calle 24
- Camila Fernández
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Kevin Aguilar
- Línea Personal
- Macario Martínez
- Netón Vega
- Victor Mendivil
Colaboración OMG
- Ojos Tristes - Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías
- DALLAX - Feid & Ty Dolla $ign
- Now or Never - Bon Jovi & Pitbull
- Santa - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
- TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die) - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
Mejor Canción Pop/Urbano
- Soltera - Shakira
- 2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- Anestesia - Venesti, Goyo & Slow Mike
- Cosas Pendientes - Maluma
- Latina Foreva - Karol G
- Nuevayol - Bad Bunny
- orióN - Boza & ELENA ROSE
- Priti - Danny Ocean & Sech
La Mezcla Perfecta
- La Cuadrada - Belinda & Tito Double P
- Mercedes - Becky G & Oscar Maydon
- Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia
- Por Qué Será - Grupo Frontera & Maluma
- Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
Mejor Dance Track
- Como la Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- 2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha
- Corridos y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
- Savage Funk (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake
- Teka - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
- DtMF - Bad Bunny
- +57 - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- Bing Bong - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
- Degenere - Myke Towers ft. benny blanco
- Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj
- Hay Lupita - Lomiiel
- La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
- Polvo de Tu Vida - J Balvin & Chencho Corleone
- Savage Funk - Anitta
- Tommy & Pamela - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
- Adivino - Myke Towers & Bad Bunny
- Carbon Vrmor - Farruko & Sharo Towers
- Comernos - Omar Courtz & Bad Gyal
- Gata Only (Remix) - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
- Gatitas Sandungueras Vol.1 - Álvaro Díaz & Feid
- La Nena - Lyanno & Rauw Alejandro
- Mamasota - Manuel Turizo & Yandel
- Mírame - Blessd & Ovy on the Drums
- Puro Guayeteo - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
- Teka - Dj Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
- Nubes - De La Rose & Omar Courtz
- Chaparrita - Standly & Yeri Mua
- Real Gangsta Love - Trueno
- Tú Et Moi - Judeline & Mc Morena
- Tu Vas Sin (fav) - Rels B
Mejor Álbum Urbano
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.] - Farruko
- Elyte - Yandel
- Funk Generation - Anitta
- La Pantera Negra - Myke Towers
- Mr. W (Deluxe) - Wisin
- Rayo - J Balvin
- San Blas - Boza
- Sayonara: Finales Alternos - Álvaro Díaz
- Tranki, Todo Pasa - Sech
Mejor Álbum Pop
- Ya Es Mañana - Morat
- A Mucha Honra - Thalia
- El Viaje - Luis Fonsi
- Haashville - Ha*Ash
- Hotel Caracas - Mau y Ricky
- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
- Milagro - Sebastián Yatra
- Panorama- Reik
- Reflexa - Danny Ocean
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- Volver- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
- La_playlist.mpeg - Emilia
- Ley Universal - Danny Ocean
- Loveo - Daddy Yankee
- Nota- Jay Wheeler & Omar Courtz
- Tamo Bien - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
Mejor Canción Pop
- Mientes - Reik
- Bala Perdida - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
- García - Kany García
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
- samaná - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
- Me Toca a Mí - Morat & Camilo
- ¿Cómo Pasó? - Ela Taubert
- Ojalá Pudiera Borrarte - Maná & Marco Antonio Solís
- Se Va La Luz - Black Guayaba
- Una Noche Contigo - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
- Abrázame - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash
- Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
- Roma - Luis Fonsi & Laura Pausini
Tropical Hit
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Alé Alé - Marc Anthony
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Desde Hoy - Natti Natasha
- En Privado - Xavi & Manuel Turizo
- Fuera de Lugar - Venesti
- How Deep Is Your Love - Prince Royce
- Imagínate - Danny Ocean & Kapo
- Llorar Bonito - Luis Figueroa
- Raíces - Gloria Estefan
Tropical Mix
- capaz (merengueton) - Alleh & Yorghaki
- El Caballito - FARIANA & Oro Solido
- Es un Secreto - Christian Alicea ft. Dj Buddha
- Hoy No Me Siento Bien - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
- La Culpa - Kany García & Rawayana
- Ohnana - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
- Que Haces - Becky G & Manuel Turizo
- Santa Marta - Luis Fonsi & Carlos Vives
- Una Vida Pasada - Camilo & Carín León
- Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
- Amor - Danny Ocean
- mi refe - Beéle & Ovy on the Drums
- Soleao - Myke Towers & Quevedo
- Tengo un Plan (Remix) - Key-Key & Ozuna
- Uwaie - Kapo
Mejor Álbum Tropical
- Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha
- Astropical - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
- Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! - Sergio George
- Coexistencia - Luis Figueroa
- Cuatro- Camilo
- Eterno - Prince Royce
- Muévanse- Marc Anthony
- Raíces - Gloria Estefan
- Reparto By Gente de Zona - Gente de Zona
- Yo Deluxe - Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
- El Amor de Mi Herida - Carín León
- El Amigo - Christian Nodal
- Mira Quién Lo Dice - Pepe Aguilar
- Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia
- Que Siga Pasando - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
- 300 Noches - Belinda & Natanael Cano
- Corazón de Piedra - Xavi
- Dos Días - Tito Double P & Peso Pluma
- Morena Canela - Chino Pacas
- Si No Quieres No - Luis R Conriquez & Netón Vega
- Tu Boda - Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- Cuéntame - Majo Aguilar & Alex Fernández
- Amé - Christian Nodal
- Mi Eterno Amor Secreto - Yuridia & Eden Muñoz
- Mis Amigas las Flores - Ángela Aguilar
- Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
- Aquí Hay Para Llevar - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- ¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
- Tengo Claro - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
- Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- Rey Sin Reina - Julión Alvarez y Su Norteño Banda
- Aquí Mando Yo - Los Tigres del Norte
- Bandido de Amores - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
- Con Todo Respetillo - Joss Favela & Luis R Conriquez
- Traigo Saldo y Ganas de Rogar - Eden Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
- Como Capo - Clave Especial & Fuerza Regida
- Esa Noche - Eslabon Armado & Macario Martínez
- Holanda - Línea Personal
- Loco - Netón Vega
- Me Prometí - Ivan Cornejo
- Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
- Boca Chueca, Vol.1 - Carín León
- Aquí Mando Yo - Los Tigres del Norte
- Eden - Eden Muñoz
- Encuentros - Becky G
- Evolución - Grupo Firme
- Éxodo - Peso Pluma
- Jugando a Que No Pasa Nada - Grupo Frontera
- Mi Vida Mi Muerte - Netón Vega
- Next - Xavi
- Pero No Te Enamores - Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
- Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
- Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
- Fernando Colunga - Amanecer
- José Ron - Papás por Conveniencia
Mi Actriz Preferida
- Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
- Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
- Livia Brito - Amanecer
- Oka Giner - Las Hijas de la Señora García
Me Enamoran
- Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
- Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
- Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
- Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
Creator Del Año
- Jessica Judith Ortiz
- Doris Jocelyn
- Federico Vigevani
- Isabella Ladera
- Jorge Chacón
Creator Con Causa
- Alexis Omman
- Aaron Murphy
- Alex Serrano
- Carlos Eduardo Espina
- Jesús Morales
Mejor LOL
- Los Chicaneros
- Alex Quiroz
- Dani Valle
- Edy Suárez
- Jose Ramones
#GettingReadyWith
- Berenice Castro
- Alex Barozzi
- Chantal Torres
- Florencia Guillot Dorssi
- Yayis Villarreal
Podcast del Año
- Date Cuenta Podcast
- El Bueno, La Mala y El Feo - Qué Tranza
- Casados y Complicados
- Indomables con Regina Carrot
- Se Regalan Dudas
Stream que Nos Pegó
- Karime Kooler
- Emilio Antun
- Envinadas
- La Pija y La Quinqui
- La Más Draga
#ModoAvión
- Luisito Comunica
- Alan Estrada
- Katy Esquivel
- Luz Carreiro
- Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
- Ara y Fer
- Esteban Cacho
- Jero Freixas
- Josh Juanico
- Laura Biondo