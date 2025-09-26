La lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

La ceremonia de entrega de los Premios Juventud 2025 se celebró este jueves en Panamá con el protagonismo de Morat, Bad Bunny y Karol G, grandes triunfadores de una gala en la que Carlos Vives y Myke Towers fueron reconocidos como Agentes de Cambio.

Fue una noche con un cierto aroma español. Aunque ninguno de los artistas nominados fueron galardonados, sí triunfaron sobre el escenario Bad Gyal y Lola Índigo con sus espectaculares actuaciones.

Artista Premios Juventud del Año

Karol G

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Morat

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

De La Rose

Aria Bela

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

ROA

Alex Ponce

Alleh

Beéle

CA7RIEL & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

Yorghaki

Girl Power

En 4 - Kenia Os & Anitta

Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia

- Ha*Ash & Thalia Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole

- Emilia, Tini & Nicki Nicole Chulo pt.2 - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

- Bad Gyal, Tokischa & Young Miko La Reina (Remix) - Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano

- Lola Indigo, Maria Becerra & Villano Antillano Mi Rey, Mi Santo - María José & Ana Bárbara

- María José & Ana Bárbara MiuMiu - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao

- Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao ¿Para Qué Volver? - Aitana & Ela Taubert

La Nueva Generación Música Mexicana

Tito Double P

Calle 24

Camila Fernández

Clave Especial

Esaú Ortiz

Kevin Aguilar

Línea Personal

Macario Martínez

Netón Vega

Victor Mendivil

Colaboración OMG

Ojos Tristes - Selena Gomez, Benny Blanco & The Marías

DALLAX - Feid & Ty Dolla $ign

- Feid & Ty Dolla $ign Now or Never - Bon Jovi & Pitbull

- Bon Jovi & Pitbull Santa - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

- Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr TONIGHT (Bad Boys: Ride Or Die) - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G

Mejor Canción Pop/Urbano

Soltera - Shakira

2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal

- Sebastián Yatra & Bad Gyal Anestesia - Venesti, Goyo & Slow Mike

- Venesti, Goyo & Slow Mike Cosas Pendientes - Maluma

- Maluma Latina Foreva - Karol G

- Karol G Nuevayol - Bad Bunny

- Bad Bunny orióN - Boza & ELENA ROSE

- Boza & ELENA ROSE Priti - Danny Ocean & Sech

La Mezcla Perfecta

La Cuadrada - Belinda & Tito Double P

Mercedes - Becky G & Oscar Maydon

- Becky G & Oscar Maydon Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia

- Los Ángeles Azules & Emilia Por Qué Será - Grupo Frontera & Maluma

- Grupo Frontera & Maluma Vivir Sin Aire - Maná & Carín León

Mejor Dance Track

Como la Flor - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha

- Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, Dj Buddha Corridos y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon

- Steve Aoki & Oscar Maydon Savage Funk (Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake

(Dj Snake Remix) - Anitta & Dj Snake Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Urban Track

DtMF - Bad Bunny

+57 - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

- Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd Bing Bong - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera

- Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera Degenere - Myke Towers ft. benny blanco

- Myke Towers ft. benny blanco Gata Only - FloyyMenor & Cris Mj

- FloyyMenor & Cris Mj Hay Lupita - Lomiiel

- Lomiiel La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums

- W Sound, Beéle & Ovy on the Drums Polvo de Tu Vida - J Balvin & Chencho Corleone

- J Balvin & Chencho Corleone Savage Funk - Anitta

- Anitta Tommy & Pamela - Peso Pluma & Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana

Adivino - Myke Towers & Bad Bunny

Carbon Vrmor - Farruko & Sharo Towers

- Farruko & Sharo Towers Comernos - Omar Courtz & Bad Gyal

- Omar Courtz & Bad Gyal Gata Only (Remix) - FloyyMenor, Ozuna & Anitta

- FloyyMenor, Ozuna & Anitta Gatitas Sandungueras Vol.1 - Álvaro Díaz & Feid

- Álvaro Díaz & Feid La Nena - Lyanno & Rauw Alejandro

- Lyanno & Rauw Alejandro Mamasota - Manuel Turizo & Yandel

- Manuel Turizo & Yandel Mírame - Blessd & Ovy on the Drums

- Blessd & Ovy on the Drums Puro Guayeteo - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy

- Wisin, Don Omar & Jowell y Randy Teka - Dj Snake & Peso Pluma

Mejor Canción Urbano Alternativo

Nubes - De La Rose & Omar Courtz

Chaparrita - Standly & Yeri Mua

- Standly & Yeri Mua Real Gangsta Love - Trueno

- Trueno Tú Et Moi - Judeline & Mc Morena

- Judeline & Mc Morena Tu Vas Sin (fav) - Rels B

Mejor Álbum Urbano

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.] - Farruko

- Farruko Elyte - Yandel

- Yandel Funk Generation - Anitta

- Anitta La Pantera Negra - Myke Towers

- Myke Towers Mr. W (Deluxe) - Wisin

- Wisin Rayo - J Balvin

- J Balvin San Blas - Boza

- Boza Sayonara: Finales Alternos - Álvaro Díaz

- Álvaro Díaz Tranki, Todo Pasa - Sech

Mejor Álbum Pop

Ya Es Mañana - Morat

A Mucha Honra - Thalia

- Thalia El Viaje - Luis Fonsi

- Luis Fonsi Haashville - Ha*Ash

- Ha*Ash Hotel Caracas - Mau y Ricky

- Mau y Ricky Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

- Jesse & Joy Milagro - Sebastián Yatra

- Sebastián Yatra Panorama - Reik

- Reik Reflexa - Danny Ocean

- Danny Ocean ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor Canción Pop/Rhythmic

Volver - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

La_playlist.mpeg - Emilia

- Emilia Ley Universal - Danny Ocean

- Danny Ocean Loveo - Daddy Yankee

- Daddy Yankee Nota - Jay Wheeler & Omar Courtz

- Jay Wheeler & Omar Courtz Tamo Bien - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino

Mejor Canción Pop

Mientes - Reik

Bala Perdida - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar

- Arthur Hanlon & Ángela Aguilar García - Kany García

- Kany García Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

- Yami Safdie & Camilo samaná - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Mejor Canción Pop Rock

Me Toca a Mí - Morat & Camilo

¿Cómo Pasó? - Ela Taubert

- Ela Taubert Ojalá Pudiera Borrarte - Maná & Marco Antonio Solís

- Maná & Marco Antonio Solís Se Va La Luz - Black Guayaba

- Black Guayaba Una Noche Contigo - Juanes

Mejor Canción Pop Balada

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Abrázame - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir

- Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash

- Ha*Ash Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

- Alejandro Sanz Roma - Luis Fonsi & Laura Pausini

Tropical Hit

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Alé Alé - Marc Anthony

- Marc Anthony Baile Inolvidable - Bad Bunny

- Bad Bunny Desde Hoy - Natti Natasha

- Natti Natasha En Privado - Xavi & Manuel Turizo

- Xavi & Manuel Turizo Fuera de Lugar - Venesti

- Venesti How Deep Is Your Love - Prince Royce

- Prince Royce Imagínate - Danny Ocean & Kapo

- Danny Ocean & Kapo Llorar Bonito - Luis Figueroa

- Luis Figueroa Raíces - Gloria Estefan

- Gloria Estefan Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Tropical Mix

capaz (merengueton) - Alleh & Yorghaki

El Caballito - FARIANA & Oro Solido

- FARIANA & Oro Solido Es un Secreto - Christian Alicea ft. Dj Buddha

- Christian Alicea ft. Dj Buddha Hoy No Me Siento Bien - Alejandro Sanz & Grupo Frontera

- Alejandro Sanz & Grupo Frontera La Culpa - Kany García & Rawayana

- Kany García & Rawayana Ohnana - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

- Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam Que Haces - Becky G & Manuel Turizo

- Becky G & Manuel Turizo Santa Marta - Luis Fonsi & Carlos Vives

- Luis Fonsi & Carlos Vives Una Vida Pasada - Camilo & Carín León

- Camilo & Carín León Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia

Afrobeat Latino del Año

Amor - Danny Ocean

mi refe - Beéle & Ovy on the Drums

- Beéle & Ovy on the Drums Soleao - Myke Towers & Quevedo

- Myke Towers & Quevedo Tengo un Plan (Remix) - Key-Key & Ozuna

- Key-Key & Ozuna Uwaie - Kapo

Mejor Álbum Tropical

Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha

Astropical - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

- Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions! - Sergio George

- Sergio George Coexistencia - Luis Figueroa

- Luis Figueroa Cuatro - Camilo

- Camilo Eterno - Prince Royce

- Prince Royce Muévanse - Marc Anthony

- Marc Anthony Raíces - Gloria Estefan

- Gloria Estefan Reparto By Gente de Zona - Gente de Zona

- Gente de Zona Yo Deluxe - Christian Alicea

Mejor Canción Música Mexicana

El Amor de Mi Herida - Carín León

El Amigo - Christian Nodal

- Christian Nodal Mira Quién Lo Dice - Pepe Aguilar

- Pepe Aguilar Perdonarte ¿Para Qué? - Los Ángeles Azules & Emilia

- Los Ángeles Azules & Emilia Que Siga Pasando - Chiquis

Mejor Fusión Música Mexicana

300 Noches - Belinda & Natanael Cano

Corazón de Piedra - Xavi

- Xavi Dos Días - Tito Double P & Peso Pluma

- Tito Double P & Peso Pluma Morena Canela - Chino Pacas

- Chino Pacas Si No Quieres No - Luis R Conriquez & Netón Vega

- Luis R Conriquez & Netón Vega Tu Boda - Oscar Maydon & Fuerza Regida

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

Cuéntame - Majo Aguilar & Alex Fernández

Amé - Christian Nodal

- Christian Nodal Mi Eterno Amor Secreto - Yuridia & Eden Muñoz

- Yuridia & Eden Muñoz Mis Amigas las Flores - Ángela Aguilar

- Ángela Aguilar Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández

Mejor Canción Banda Música Mexicana

El Beneficio de la Duda - Grupo Firme

Aquí Hay Para Llevar - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva

- La Adictiva Tengo Claro - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas

- Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

Rey Sin Reina - Julión Alvarez y Su Norteño Banda

Aquí Mando Yo - Los Tigres del Norte

- Los Tigres del Norte Bandido de Amores - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

- Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar Con Todo Respetillo - Joss Favela & Luis R Conriquez

- Joss Favela & Luis R Conriquez Traigo Saldo y Ganas de Rogar - Eden Muñoz

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Como Capo - Clave Especial & Fuerza Regida

Esa Noche - Eslabon Armado & Macario Martínez

- Eslabon Armado & Macario Martínez Holanda - Línea Personal

- Línea Personal Loco - Netón Vega

- Netón Vega Me Prometí - Ivan Cornejo

- Ivan Cornejo Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

Mejor Álbum Música Mexicana

Boca Chueca, Vol.1 - Carín León

Aquí Mando Yo - Los Tigres del Norte

- Los Tigres del Norte Eden - Eden Muñoz

- Eden Muñoz Encuentros - Becky G

- Becky G Evolución - Grupo Firme

- Grupo Firme Éxodo - Peso Pluma

- Peso Pluma Jugando a Que No Pasa Nada - Grupo Frontera

- Grupo Frontera Mi Vida Mi Muerte - Netón Vega

- Netón Vega Next - Xavi

- Xavi Pero No Te Enamores - Fuerza Regida

Mi Actor Favorito

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Mi Actriz Preferida

Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada

Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia

Livia Brito - Amanecer

Oka Giner - Las Hijas de la Señora García

Me Enamoran

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

Creator Del Año

Jessica Judith Ortiz

Doris Jocelyn

Federico Vigevani

Isabella Ladera

Jorge Chacón

Creator Con Causa

Alexis Omman

Aaron Murphy

Alex Serrano

Carlos Eduardo Espina

Jesús Morales

Mejor LOL

Los Chicaneros

Alex Quiroz

Dani Valle

Edy Suárez

Jose Ramones

#GettingReadyWith

Berenice Castro

Alex Barozzi

Chantal Torres

Florencia Guillot Dorssi

Yayis Villarreal

Podcast del Año

Date Cuenta Podcast

El Bueno, La Mala y El Feo - Qué Tranza

Casados y Complicados

Indomables con Regina Carrot

Se Regalan Dudas

Stream que Nos Pegó

Karime Kooler

Emilio Antun

Envinadas

La Pija y La Quinqui

La Más Draga

#ModoAvión

Luisito Comunica

Alan Estrada

Katy Esquivel

Luz Carreiro

Oscar Alejandro Pérez

POV Futbolero