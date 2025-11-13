La lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025
Bad Bunny es en uno de los grandes favoritos de la nueva edición de los Latin Grammy con doce nominaciones. Por su parte, artistas del panorama nacional como Alejandro Sanz, Leiva, Judeline o Aitana se postulan para llevarse varios galardones.
Dónde ver los Latin Grammy 2025 desde España y a qué hora empieza la gala
La música está de celebración. Este 13 de noviembre tiene lugar la vigésimo sexta edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este año, Bad Bunny se pone la corona con 12 nominaciones, incluyendo las categorías Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Una lista que también encabezan Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones.
En el ámbito internacional,Karol Gse postula a estos premios con tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical.
Nuestro país también goza de gran presencia en los Latin Grammy. Alejandro Sanz,Leiva y Judeline optan a llevarse varios premios, al igual que Nathy Peluso y Aitana con dos cada una. Por su parte, Yerai Cortés, Dani Martín, Rusowsky, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Sílvia Pérez Cruz, Vera GRV, Rafael Serrallet cuentan con una nominación.
A continuación, el listado completo de nominados a los Latin Grammy 2025:
Grabación del año
- Baile inolvidable - Bad Bunny
- DtMF - Bad Bunny
- El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
- #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
- Desastres fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si antes te hubiera conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker
- Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz
Álbum del año
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces, Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- al romper la burbuja, Joaquina
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Palabra De To's (Seca), Carín León
- Caju, Liniker
- En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Canción del año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- Bogotá, Andrés - Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- DtMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso
- Otra Noche De Llorar - Mon Laferte
- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- #Tetas, Ca7riel & Paco Amoroso
- Veludo Marrom, Liniker
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor álbum pop contemporáneo
- Cuarto Azul - Aitana
- Palacio - Elsa y Elmar
- al romper la burbuja - Joaquina
- En Las Nubes - Con Mis Panas, Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cursi - Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Falto Decir - Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 - Raquel Sofía
Mejor canción pop
- Bogotá - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)
- El Día Del Amigo - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
- Querida Yo - Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)
- Soltera - Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)
- Te Quiero - Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)
Mejor interpretación de música electrónica latina
- Orión - Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek
- Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
- Qqqq - Ela Minus
- Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
- Veneka - Rawayana Featuring Akapellah
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki
- DtMF - Bad Bunny
- De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
- Roma - Jay Wheeler
Mejor interpretación reggaetón
- Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
- Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
- Dile A Él - Nicky Jam
- Brillar - Lenny Tavárez
- Reggaetón Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor álbum de música urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Nicki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte -Yandel
Mejor canción de rap/hip hop
- El Favorito De Mami - Big Soto y Eladio Carrion
- Fresh - Trueno
- Parriba - Akapellah y Trueno
- Sudor y Tinta - J Noa y Vakero
- Thc - Arcángel, Arcángel
Mejor canción urbana
- Cosas Pendientes - Maluma
- DtMF - Bad Bunny
- En La City - Trueno y Young Miko
- LA MuDANZA - Bad Bunny
- Xq Eres Así - Alvaro Diaz y Nathy Peluso
Mejor álbum de rock
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi
- A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa
- Gigante - Leiva
- Novela - Fito Páez
Mejor canción de rock
- La Torre - RENEE, songwriter (RENEE)
- Legado - Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)
- Sale El Sol - Fito Páez, songwriter (Fito Páez)
- TRNA - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
- VOLARTE - Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)
Mejor álbum de pop/rock
- Vándalos - Bandalos Chinos
- Malhablado - Diamante Eléctrico
- Malcriado - Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
- Ya Es Mañana - Morat
- R - RENEE
Mejor canción pop/rock
- Ángulo Muerto - Leiva
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Lucifer - Lasso
- no llames lo mio nuestro - Joaquina
- Tu Manera De Amar - Debi Nova
- Un último vals - Joaquín Sabina
Mejor álbum de música alternativa
- PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Bodhiria - Judeline
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
- DAISY - Rusowsky
Mejor canción alternativa
- El Ritmo - Bandalos Chinos
- “Joropo”, Judeline
- “Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia
- “(Sola)”, Paloma Morphy
- “#Tetas”, Ca7priel & Paco Amoroso
Mejor álbum de salsa
- Big Swing, José Alberto “El Canario”
- Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Mira Como Vengo, Issac Delgado
- Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario
- Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- SON 30, Checo Acosta
- El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo
- Baila Kolombia, Los Cumbia Stars
- La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- El Más Completo, Alex Bueno
- Novato Apostador, Eddy Herrera
- Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada
Mejor álbum tropical tradicional
- Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís
- Raíces, Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango, Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Calidosa, Mike Bahía
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- Ilusión Óptica, Pedrito Martínez
- Bingo, Alain Pérez
- Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria
Mejor canción tropical
- Ahora O Nunca, Gilberto Santa Rosa
- Cariñito, Techy Fatule
- La Foto, Luis Enrique
- Nunca Me Fui, Fonseca & Rubén Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
- Si Volviera Jesús, Víctor Manuelle
- Venga Lo Que Venga, Fonseca, Rawayana
Mejor álbum cantautor
- Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura
- el cuerpo después de todo, Valeria Castro
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana
- Relatos, Ale Zéguer
Mejor canción cantautor
- aeropuerto, Joaquina
- Amarte sin que quieras irte, Camilú
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Como Un Pájaro, Silvana Estrada
- Quisqueya, Vicente García
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga
Mejor álbum de música tejana
- Imperfecto, Vol. 2, El Plan
- Yo No Te Perdí, Gabriella
- Reflexiones, Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido
- 6, Juan Treviño
Mejor álbum de música norteña
- El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña
- La Lotería, Los Tigres Del Norte
- “V1V0”, Alfredo Olivas
- Frente A Frente, Pesado
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- Mirada, Ivan Cornejo
- Leyenda, DannyLux
- Evolución, Grupo Firme
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Incómodo, Tito Double P
Mejor canción regional mexicana
- Hecha Pa’ Mí, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)
- La Lotería, Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)
- Me Jalo, Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
- ¿Seguimos o No?, Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)
- Si Tú Me Vieras, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)
- Tierra Trágame, César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)
Mejor álbum instrumental
- Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis
- Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida e Volta, Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic
Mejor álbum folclórico
- Conjuros, Susana Baca
- Joropango, Kerreke, Daniela Padrón
- Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
- Candombe, Julieta Rada
- #Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue
Mejor álbum de tango
- Colángelo… Tango, José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín, Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma
- En Vivo 20 Años, Tanghetto
Mejor álbum de música flamenca
- KM.0, Andrés Barrios
- Flamencas, Las Migas
- Azabache, Kiki Morente
- Sangre Sucia, Ángeles Toledano
Mejor canción de raíces
- Aguacero, Luis Enrique, C4 Trío
- Cómo Quisiera Quererte, Natalia Lafourcade y El David Aguilar
- El Palomo y La Negra, Natalia Lafourcade
- Ella, Anita Vergara, Tato Marenco
- Jardín del Paraíso, Monsieur Periné y Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii, Bad Bunny
Mejor álbum de jazz latino/jazz
- Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda
- La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
- Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio
- Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet
- Golden City, Miguel Zenón
Mejor álbum cristiano (en español)
- Exaltado, Marco Barrientos
- La Novia, Christine D’clario
- Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)
- Aquí Estamos, Marcos Vidal
- Legado, Marcos Witt
Mejor álbum cristiano (en portugués)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi
- Razão Da Esperança, Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores?, Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares
- A Maior Honra, Julliany Souza
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
- No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin
- Fugacidade, Janeiro
- Caju, Liniker
- Maravilhosamente Bem, Julia Mestre
- Coisas Naturais, Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
- O Mundo Dá Voltas, Baianasystem
- Colinho, Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga
- Big Buraco, Jadsa
Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa
- Só Quero Ver, BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir, Djonga Featuring Milton Nascimento
- Caju, Liniker
- A Dança (Ao Vivo), Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie, Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor álbum de samba/pagode
- Alcione, Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália, Mart’nália
- Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
- Sentido, 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna
- Pique, Dora Morelenbaum
- Divina Casca, Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel
Mejor álbum de música sertaneja
- Let’s Go Rodeo, Ana Castela
- José & Durval, Chitãozinho & Xororó
- Obrigado Deus, Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
- Do Velho Testamento, Tierry
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
- Casa Coração, Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané
- Universo De Paixão, Natascha Falcão
- Transespacial, Fitti
- Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor canción en lengua portuguesa
- Maravilhosamente Bem, Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre)
- Ouro De Tolo, Marina Sena, songwriter (Marina Sena)
- Transe, Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra)
- Um Vento Passou (Para Paul Simon), Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon)
- Veludo Marrom, Liniker, songwriter (Liniker)
Mejor álbum de música infantil
- Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande)
- Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu
- Cenas Infantis, Palavra Cantada
- Buscapié, Luis Pescetti, Juan Quintero
- Jirafas, Rita Rosa
Mejor álbum de música clásica
- Brouwer, Erena & Others: Guitar Works, Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer
- Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina, María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
- Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer
- Radamés, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer
- Sisters Of The Moon, Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer
Mejor obra/composición clásica contemporánea
- Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag, Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez
- I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana, Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica
- Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale
Mejor música para medios visuales
- Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)
- Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)
- El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)
- In The Summers
- Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)
Mejor arreglo
- Sapato Velho, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
- Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas), Cheche Alara, arranger (David Bisbal)
- Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica, Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
- Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres, Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
- Camaleón Cesar, Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)
- Flight 962, Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
Mejor diseño de empaque
- Cuarto Azul, Christian Molina, art director (Aitana)
- Cuba And Beyond, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)
- Gigante, Boa Mistura, art director (Leiva)
- Masters Of Our Roots, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)
- Por Esas Trenzas, Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)
Compositor del año
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
- Bodhiria, Judeline
- Caju, Liniker
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Enquanto Os Distraídos Amam, Pedro Emílio
- Love Cole Porter, Antonio Adolfo
Productor del año
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Mauricio Rengifo, Andres Torres
- Matheus Stiirmer
Mejor video musical versión corta
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre), Bk’; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer
- EL CLúB, Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers
- #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers
- Cura Pa Mi Alma, Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer
- Full Time Papi, Guitarricadelafuente; Albert Moya, video director; Philipp Ramhofer, video producer
Mejor video musical versión larga
- Papota (Short Film), CA7RIEL & Paco Amoroso
- Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música - Hodari
- Mon Laferte - Te Amo, Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento, Varios Artistas