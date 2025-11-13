La lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025

La lista completa de nominados de los Latin Grammy 2025 | Getty Images

La música está de celebración. Este 13 de noviembre tiene lugar la vigésimo sexta edición de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este año, Bad Bunny se pone la corona con 12 nominaciones, incluyendo las categorías Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Una lista que también encabezan Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones.

En el ámbito internacional,Karol Gse postula a estos premios con tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical.

Nuestro país también goza de gran presencia en los Latin Grammy. Alejandro Sanz , Leiva y Judeline optan a llevarse varios premios, al igual que Nathy Peluso y Aitana con dos cada una. Por su parte, Yerai Cortés, Dani Martín, Rusowsky, Joaquín Sabina, Guitarricadelafuente, Valeria Castro, Sílvia Pérez Cruz, Vera GRV, Rafael Serrallet cuentan con una nominación.

A continuación, el listado completo de nominados a los Latin Grammy 2025:

Grabación del año

Baile inolvidable - Bad Bunny

- Bad Bunny DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny El día del amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

- Ca7riel & Paco Amoroso #Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso

- Ca7riel & Paco Amoroso Desastres fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

- Jorge Drexler y Conociendo Rusia Lara - Zoe Gotusso

- Zoe Gotusso Si antes te hubiera conocido - Karol G

- Karol G Cancionera - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade Ao Teu Lado - Liniker

- Liniker Palmeras en el jardín - Alejandro Sanz

Álbum del año

Cosa Nuestra , Rauw Alejandro

, Rauw Alejandro DeBÍ TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

, Bad Bunny Papota , CA7RIEL & Paco Amoroso

, CA7RIEL & Paco Amoroso Raíces , Gloria Estefan

, Gloria Estefan Puñito De Yocahú , Vicente García

, Vicente García al romper la burbuja , Joaquina

, Joaquina Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Palabra De To's (Seca) , Carín León

, Carín León Caju , Liniker

, Liniker En Las Nubes – Con Mis Panas , Elena Rose

, Elena Rose ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Canción del año

Baile Inolvidable - Bad Bunny

- Bad Bunny Bogotá , Andrés - Cepeda

, Andrés - Cepeda Cancionera - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny El Día Del Amigo - Ca7riel & Paco Amoroso

Ca7riel & Paco Amoroso Otra Noche De Llorar - Mon Laferte

- Mon Laferte Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz

- Alejandro Sanz Si Antes Te Hubiera Conocido , Karol G

, Karol G #Tetas , Ca7riel & Paco Amoroso

, Ca7riel & Paco Amoroso Veludo Marrom, Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor álbum pop contemporáneo

Cuarto Azul - Aitana

- Aitana Palacio - Elsa y Elmar

- Elsa y Elmar al romper la burbuja - Joaquina

Joaquina En Las Nubes - Con Mis Panas, Elena Rose

- Con Mis Panas, Elena Rose ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda

- Andrés Cepeda Cursi - Zoe Gotusso

- Zoe Gotusso Lo Que Nos Falto Decir - Jesse & Joy

- Jesse & Joy Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade Después De Los 30 - Raquel Sofía

Mejor canción pop

Bogotá - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)

- Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda) El Día Del Amigo - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

- Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso) Querida Yo - Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)

- Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo) Soltera - Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)

- Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira) Te Quiero - Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)

Mejor interpretación de música electrónica latina

Orión - Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

- Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu

- Imanbek & Taichu Qqqq - Ela Minus

- Ela Minus Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

- Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin Veneka - Rawayana Featuring Akapellah

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki

- Alleh, Yorghaki DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

- Tokischa Featuring Nathy Peluso La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

– W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums Roma - Jay Wheeler

Mejor interpretación reggaetón

Baja Pa’ Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

- Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

- Bad Bunny Dile A Él - Nicky Jam

- Nicky Jam Brillar - Lenny Tavárez

- Lenny Tavárez Reggaetón Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

- Bad Bunny Underwater - Fariana

- Fariana Nicki - Nicki Nicole

- Nicki Nicole MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

- Papatinho Elyte -Yandel

Mejor canción de rap/hip hop

El Favorito De Mami - Big Soto y Eladio Carrion

- Big Soto y Eladio Carrion Fresh - Trueno

- Trueno Parriba - Akapellah y Trueno

- Akapellah y Trueno Sudor y Tinta - J Noa y Vakero

- J Noa y Vakero Thc - Arcángel, Arcángel

Mejor canción urbana

Cosas Pendientes - Maluma

- Maluma DtMF - Bad Bunny

- Bad Bunny En La City - Trueno y Young Miko

- Trueno y Young Miko LA MuDANZA - Bad Bunny

- Bad Bunny Xq Eres Así - Alvaro Diaz y Nathy Peluso

Mejor álbum de rock

Legado - A.N.I.M.A.L

- A.N.I.M.A.L Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi

- Marilina Bertoldi A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa

- Eruca Sativa Gigante - Leiva

- Leiva Novela - Fito Páez

Mejor canción de rock

La Torre - RENEE, songwriter (RENEE)

- RENEE, songwriter (RENEE) Legado - Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)

- Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L) Sale El Sol - Fito Páez, songwriter (Fito Páez)

- Fito Páez, songwriter (Fito Páez) TRNA - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)

- Ali Stone, songwriter (Ali Stone) VOLARTE - Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)

Mejor álbum de pop/rock

Vándalos - Bandalos Chinos

- Bandalos Chinos Malhablado - Diamante Eléctrico

- Diamante Eléctrico Malcriado - Lasso

- Lasso El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

- Dani Martín Ya Es Mañana - Morat

- Morat R - RENEE

Mejor canción pop/rock

Ángulo Muerto - Leiva

- Leiva Desastres Fabulosos - Jorge Drexler y Conociendo Rusia

- Jorge Drexler y Conociendo Rusia Lucifer - Lasso

- Lasso no llames lo mio nuestro - Joaquina

- Joaquina Tu Manera De Amar - Debi Nova

- Debi Nova Un último vals - Joaquín Sabina

Mejor álbum de música alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi

- Marilina Bertoldi Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

- CA7RIEL & Paco Amoroso Bodhiria - Judeline

- Judeline TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia

- Latin Mafia DAISY - Rusowsky

Mejor canción alternativa

El Ritmo - Bandalos Chinos

“Joropo”, Judeline

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia

“(Sola)”, Paloma Morphy

“#Tetas”, Ca7priel & Paco Amoroso

Mejor álbum de salsa

Big Swing , José Alberto “El Canario”

, José Alberto “El Canario” Fotografías , Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Mira Como Vengo , Issac Delgado

, Issac Delgado Infinito Positivo , Los Hermanos Rosario

, Los Hermanos Rosario Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

SON 30 , Checo Acosta

, Checo Acosta El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella De Amor Nadie Se Muere , Karen Lizarazo

, Karen Lizarazo Baila Kolombia , Los Cumbia Stars

, Los Cumbia Stars La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de merengue y/o bachata

El Más Completo , Alex Bueno

, Alex Bueno Novato Apostado r, Eddy Herrera

r, Eddy Herrera Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1 , Malena Burke & Meme Solís

, Malena Burke & Meme Solís Raíces , Gloria Estefan

, Gloria Estefan Caminando Piango Piango, Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa , Mike Bahía

, Mike Bahía Puñito De Yocahú , Vicente García

, Vicente García Ilusión Óptica , Pedrito Martínez

, Pedrito Martínez Bingo , Alain Pérez

, Alain Pérez Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor canción tropical

Ahora O Nunca , Gilberto Santa Rosa

, Gilberto Santa Rosa Cariñito , Techy Fatule

, Techy Fatule La Foto , Luis Enrique

, Luis Enrique Nunca Me Fui , Fonseca & Rubén Blades

, Fonseca & Rubén Blades Si Antes Te Hubiera Conocido , Karol G

, Karol G Si Volviera Jesús , Víctor Manuelle

, Víctor Manuelle Venga Lo Que Venga, Fonseca, Rawayana

Mejor álbum cantautor

Dos Hemisferios , Alejandro y María Laura

, Alejandro y María Laura el cuerpo después de todo , Valeria Castro

, Valeria Castro Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Cosas Que Sorprenden A La Audiencia , Vivir Quintana

, Vivir Quintana Relatos, Ale Zéguer

Mejor canción cantautor

aeropuerto , Joaquina

, Joaquina Amarte sin que quieras irte , Camilú

, Camilú Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Como Un Pájaro , Silvana Estrada

, Silvana Estrada Quisqueya, Vicente García

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano , Pepe Aguilar

, Pepe Aguilar Alma De Reyna 30 Aniversario , Mariachi Reyna De Los Ángeles

, Mariachi Reyna De Los Ángeles ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

4218 , Julión Álvarez y su Norteño Banda

, Julión Álvarez y su Norteño Banda 25 Aniversario (Deluxe) , Luis Ángel “El Flaco”

, Luis Ángel “El Flaco” Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto , Vol. 2, El Plan

, Vol. 2, El Plan Yo No Te Perdí , Gabriella

, Gabriella Reflexiones , Grupo Cultura

, Grupo Cultura El Siguiente Paso (Live Session) , Marian y Mariel

, Marian y Mariel Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) , Bobby Pulido

, Bobby Pulido 6, Juan Treviño

Mejor álbum de música norteña

El Plan & Manuel Alejandro , El Plan & Manuel Alejandro

, El Plan & Manuel Alejandro Pasado, Presente, Futuro , La Energía Norteña

, La Energía Norteña La Lotería , Los Tigres Del Norte

, Los Tigres Del Norte “V1V0” , Alfredo Olivas

, Alfredo Olivas Frente A Frente, Pesado

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Mirada , Ivan Cornejo

, Ivan Cornejo Leyenda , DannyLux

, DannyLux Evolución , Grupo Firme

, Grupo Firme Palabra De To’s (Seca) , Carín León

, Carín León Incómodo, Tito Double P

Mejor canción regional mexicana

Hecha Pa’ Mí , Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)

, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera) La Lotería , Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)

, Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte) Me Jalo, Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera) ¿Seguimos o No? , Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)

, Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante) Si Tú Me Vieras , Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)

, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma) Tierra Trágame, César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)

Mejor álbum instrumental

Alma En Cuba , Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis

, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis Saga , Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática Ida e Volta , Yamandu Costa

, Yamandu Costa Havana Meets Harlem , Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic

Mejor álbum folclórico

Conjuros , Susana Baca

, Susana Baca Joropango , Kerreke, Daniela Padrón

, Kerreke, Daniela Padrón Lentamente , Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú Candombe, Julieta Rada

Julieta Rada #Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue

Mejor álbum de tango

Colángelo… Tango , José Colángelo

, José Colángelo Piazzolla Para Orquesta Típica , Orquesta Típica Daniel Ruggiero

, Orquesta Típica Daniel Ruggiero Milonguín , Giovanni Parra Quinteto

, Giovanni Parra Quinteto Shin-Urayasu , Richard Scofano, Alfredo Minetti

, Richard Scofano, Alfredo Minetti La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma

Sexteto Fantasma En Vivo 20 Años, Tanghetto

Mejor álbum de música flamenca

KM.0 , Andrés Barrios

, Andrés Barrios Flamencas , Las Migas

, Las Migas Azabache , Kiki Morente

, Kiki Morente Sangre Sucia, Ángeles Toledano

Mejor canción de raíces

Aguacero , Luis Enrique, C4 Trío

, Luis Enrique, C4 Trío Cómo Quisiera Quererte , Natalia Lafourcade y El David Aguilar

, Natalia Lafourcade y El David Aguilar El Palomo y La Negra , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Ella , Anita Vergara, Tato Marenco

, Anita Vergara, Tato Marenco Jardín del Paraíso , Monsieur Periné y Bejuco

, Monsieur Periné y Bejuco Lo Que Le Pasó A Hawaii, Bad Bunny

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda

Hamilton De Holanda La Fleur De Cayenne , Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band Luces y Sombras , Iván “Melon” Lewis Trio

, Iván “Melon” Lewis Trio Cuba & Beyond , Chucho Valdés & Royal Quartet

, Chucho Valdés & Royal Quartet Golden City, Miguel Zenón

Mejor álbum cristiano (en español)

Exaltado , Marco Barrientos

, Marco Barrientos La Novia , Christine D’clario

, Christine D’clario Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)

(Israel & New Breed) Aquí Estamos , Marcos Vidal

, Marcos Vidal Legado, Marcos Witt

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) , Ton Carfi

, Ton Carfi Razão Da Esperança , Paloma Possi

, Paloma Possi Onde Guardamos As Flores? , Resgate

, Resgate Memóri4s (Ao Vivo) , Eli Soares

, Eli Soares A Maior Honra, Julliany Souza

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

No Escuro, Quem É Você? , Carol Biazin

, Carol Biazin Fugacidade , Janeiro

, Janeiro Caju , Liniker

, Liniker Maravilhosamente Bem , Julia Mestre

, Julia Mestre Coisas Naturais, Marina Sena

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

O Mundo Dá Voltas , Baianasystem

, Baianasystem Colinho , Maria Beraldo

, Maria Beraldo Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas , Tó Brandileone

, Tó Brandileone Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! , Djonga

, Djonga Big Buraco, Jadsa

Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa

Só Quero Ver , BK’ & Evinha

, BK’ & Evinha Demoro A Dormir , Djonga Featuring Milton Nascimento

, Djonga Featuring Milton Nascimento Caju , Liniker

, Liniker A Dança (Ao Vivo) , Mc Hariel & Gilberto Gil

, Mc Hariel & Gilberto Gil Barbie, Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor álbum de samba/pagode

Alcione , Alcione

, Alcione Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2

Marcelo D2 Pagode Da Mart’nália , Mart’nália

, Mart’nália Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo ), Zeca Pagodinho

), Zeca Pagodinho Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto

Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

Sentido , 5 A Seco

, 5 A Seco Um Mar Pra Cada Um , Luedji Luna

, Luedji Luna Pique , Dora Morelenbaum

, Dora Morelenbaum Divina Casca , Rachel Reis

, Rachel Reis Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel

Mejor álbum de música sertaneja

Let’s Go Rodeo, Ana Castela

Ana Castela José & Durval , Chitãozinho & Xororó

, Chitãozinho & Xororó Obrigado Deus, Léo Foguete

Léo Foguete Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado

Lauana Prado Do Velho Testamento, Tierry

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Casa Coração , Joyce Alane

, Joyce Alane Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco , Camané

, Camané Universo De Paixão , Natascha Falcão

, Natascha Falcão Transespacial , Fitti

, Fitti Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Mejor canción en lengua portuguesa

Maravilhosamente Bem , Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre)

, Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre) Ouro De Tolo , Marina Sena, songwriter (Marina Sena)

, Marina Sena, songwriter (Marina Sena) Transe , Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra)

, Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra) Um Vento Passou (Para Paul Simon) , Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon)

, Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon) Veludo Marrom, Liniker, songwriter (Liniker)

Mejor álbum de música infantil

Los Nuevos Canticuentos , (Canticuentos, Coro de Ríogrande)

, (Canticuentos, Coro de Ríogrande) Aventuras De Caramelo , Antonio Caramelo, Malibu

, Antonio Caramelo, Malibu Cenas Infantis, Palavra Cantada

Palavra Cantada Buscapié , Luis Pescetti, Juan Quintero

, Luis Pescetti, Juan Quintero Jirafas, Rita Rosa

Mejor álbum de música clásica

Brouwer, Erena & Others: Guitar Works , Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer

, Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina , María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

, María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale) Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World , Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer

, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer Radamés , São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer

, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer Sisters Of The Moon, Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer

Mejor obra/composición clásica contemporánea

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag, Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez

Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana , Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica

, Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable, Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale

Mejor música para medios visuales

Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)

Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

In The Summers

Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)

Mejor arreglo

Sapato Velho , Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro) Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) , Cheche Alara, arranger (David Bisbal)

, Cheche Alara, arranger (David Bisbal) Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica , Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

, Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval) Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres , Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

, Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends) Camaleón Cesar , Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)

, Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead) Flight 962, Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Mejor diseño de empaque

Cuarto Azul , Christian Molina, art director (Aitana)

, Christian Molina, art director (Aitana) Cuba And Beyond , Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)

, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet) Gigante , Boa Mistura, art director (Leiva)

, Boa Mistura, art director (Leiva) Masters Of Our Roots, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)

Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés) Por Esas Trenzas, Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)

Compositor del año

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Bodhiria , Judeline

, Judeline Caju , Liniker

, Liniker Cancionera , Natalia Lafourcade

, Natalia Lafourcade Enquanto Os Distraídos Amam , Pedro Emílio

, Pedro Emílio Love Cole Porter, Antonio Adolfo

Productor del año

Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Mauricio Rengifo, Andres Torres

Matheus Stiirmer

Mejor video musical versión corta

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) , Bk’; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer

, Bk’; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer EL CLúB , Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers

, Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers #Tetas , CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers

, CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers Cura Pa Mi Alma , Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer

, Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer Full Time Papi, Guitarricadelafuente; Albert Moya, video director; Philipp Ramhofer, video producer

Mejor video musical versión larga