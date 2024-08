Lola Índigo adelanta la letra de 'Pesadillas', su nueva canción

No para, no para, no para

Lola Índigo no para ni un segundo. La cantante lo ha dado todo en sus conciertos en México, donde ha dejado escuchar por primera vez un nuevo tema, pero además ya ha cantado en sus últimos shows una canción inédita: Pesadillas.

Todo apunta a que será su siguiente lanzamiento, y que este tema podría ser el primer single de su próximo disco.

Y es que en plena preparación de su próximo proyecto Nave Dragón, la intérprete de El tonto siempre tiene hueco para darle más contenido a sus seguidores.

Ahora, parece que cantar un fragmento de Pesadillas no fue suficiente: ahora ha desvelado más parte de la letra de esta canción.

Lo ha hecho a través de una cuenta secundaria de Instagram que destina a su nuevo proyecto, Nave Dragón. La intérprete de El pantalón ha compartido con sus seguidores nada menos que un fragmento de la letra de la canción.

En la imagen publicada se pueden leer varias frases escritas a mano en una libreta.

"Mi corazón lo has roto, se ha quedao' podrío' en un velorio. Yo en un sanatorio camisa de fuerza, medicada y atrapada en esta mierda, en este agobio. No siento el odio, solo quiero que me creas, porque de verdad que no me quiero morir sin poderlo alcanzar. Sentir el éxtasis, que me haga volar", muestra el texto.