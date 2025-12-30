Lola Indigo anuncia el disco 'La Bruja, La Niña y el Dragón' con las canciones de su gira de estadios en directo

Lola Índigo, en el concierto del 14 de junio de 2025 en el estadio Metropolitano de Madrid. | Getty Images

¡Qué mejor forma que empezar un nuevo año con un lanzamiento musical! Así lo ha visto Lola Índigo que publicará el 2 de enero de 2026 el disco La Bruja, La Niña y el Dragón, con las canciones en directo de su exitosa minigira de estadios de 2025.

La cantante de Huétor Tájar (Granada) ha decidido compartir con sus seguidores la música que sonó en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio) y recopila en un mismo álbum las canciones que formaron parte del setlist de los tres conciertos, incluidas las colaboraciones con Estopa, Nena DacontePaula Londra, entre otros artistas.

En total 55 temas conforman el tracklist del álbum, con seis intros, dos interludios y las versiones de éxitos de otros artistas como Tu Calorro, Bulería, Tenía Tanto Que Darte y Yo Te Esperaré.

Consulta a continuación del tracklist completo de La Bruja, La Niña y el Dragón: