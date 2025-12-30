Lola Indigo anuncia el disco 'La Bruja, La Niña y el Dragón' con las canciones de su gira de estadios en directo
Lola Índigo empieza 2026 con música y ha anunciado el lanzamiento del disco La Bruja, La Niña y el Dragón. Llegará el 2 de enero y ya puedes consular el tracklist completo.
¡Qué mejor forma que empezar un nuevo año con un lanzamiento musical! Así lo ha visto Lola Índigo que publicará el 2 de enero de 2026 el disco La Bruja, La Niña y el Dragón, con las canciones en directo de su exitosa minigira de estadios de 2025.
La cantante de Huétor Tájar (Granada) ha decidido compartir con sus seguidores la música que sonó en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio) y recopila en un mismo álbum las canciones que formaron parte del setlist de los tres conciertos, incluidas las colaboraciones con Estopa, Nena DacontePaula Londra, entre otros artistas.
En total 55 temas conforman el tracklist del álbum, con seis intros, dos interludios y las versiones de éxitos de otros artistas como Tu Calorro, Bulería, Tenía Tanto Que Darte y Yo Te Esperaré.
Consulta a continuación del tracklist completo de La Bruja, La Niña y el Dragón:
- 1. INTRO - LIVE
- 2. Ya no quiero ná
- 3. INTRO La bruja
- 4. Mujer Bruja
- 5. Maldición
- 6. Santería
- 7. Luna
- 8. Mala Suerte
- 9. Trendy (ft Rvfv)
- 10. Casanova (ft Rvfv)
- 11. Romeo y Julieta (ft Rvfv)
- 12 INTERLUDIO Inocente
- 13. INTRO Grx (ft. José del Tomate)
- 14. Verde (ft. José del Tomate)
- 15. El condenado (ft. José del Tomate)
- 16. De Plastilina (ft. José del Tomate)
- 17. Corazón Partío (ft. José del Tomate)
- 18. Tu calorro (ft. Estopa, José del Tomate)
- 19. El pantalón (ft. Sara de las Chuches, José del Tomate)
- 20. Bulería (ft. David Bisbal, José del Tomate)
- 21. La primavera (ft. José del Tomate)
- 22. Fuerte
- 23. El humo
- 24. Yo tengo un novio
- 25. 4 Besos
- 26. INTRO La niña
- 27. La niña de la escuela (ft. Tini)
- 28. Culo
- 29. Killa
- 30. Calle
- 31. Me quedo
- 32. Las solteras
- 33. Toy Story
- 34. La Tirita (ft. Belén Aguilera)
- 35. Spice Girls
- 36. ABC
- 37. INTERLUDIO Space Jam
- 38. Bunny
- 39. Tamagochi
- 40. Spinelli
- 41. INTRO Dragón
- 42. El Tonto (ft. Quevedo)
- 43. Corazones Rotos
- 44. La Santa
- 45. Mi coleta
- 46. Discoteka
- 47. Perreito pa llorar (ft. Paulo Londra)
- 48. Tenía tanto que darte (ft. Nena Daconte)
- 49. Yo te esperaré (ft. Cali Y El Dandee)
- 50. Sin Autotune
- 51. Dragón
- 52. 1000Cosas
- 53. Moja1ta
- 54. INTRO La Reina
- 55. La Reina