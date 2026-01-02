Lola Índigo publica el disco de su gira 'La Bruja, La Niña y El Dragón' con grandes colaboraciones

Lola Índigo empieza el año despidiéndose del 2025. El pasado verano, la cantante celebró los tres mayores conciertos de su carrera en grandes estadios: el Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio).

Durante estos shows, Lola Índigo recorrió un extenso viaje a lo largo de sus siete años de trayectoria musical, que ahora marca un nuevo epígrafe con el lanzamiento de La Bruja, La Niña y El Dragón. Este 2 de enero, la artista ha publicado un álbum con 55 canciones en directo, incluyendo colaboraciones con Estopa, David Bisbal, Nena Daconte, Rvfv, Quevedo, Cali Y El Dandee y otros artistas.

Todo el disco está compuesto por las composiciones en vivo que interpretó Lola Índigo, junto a sus invitados, durante los tres espectáculos de su gira homónima. También se incluyen versiones de otros artistas, entre las que destacan Corazón Partío (con José del Tomate), Tu calorro (con Estopa y José del Tomate), Tenía tanto que darte (con Nena Daconte) o Yo te esperaré (con Cali Y El Dandee).

A pesar de sus polémicas con el Santiago Bernabéu y el RCDE Stadium por los cambios de recinto, Lola Índigo marcó el mayor hito de su carrera en 2025 con un espectáculo ambicioso y un público multitudinario. Este año, la artista empieza el 2026 honrando esos tres conciertos, pero con la vista puesta en su nueva agenda (donde destaca el festival GRX La Feria).

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Tracklist del disco 'La Bruja, La Niña y El Dragón'

Disco 1

1. Intro

2. Ya no quiero ná

3. Intro La Bruja

4. Mujer Bruja

5. Maldición

6. Santería

7. Luna

8. Mala Suerte

9. Trendy (ft. Rvfv)

(ft. Rvfv) 10. Casanova (ft. Rvfv)

(ft. Rvfv) 11. Romeo y Julieta (ft. Rvfv)

(ft. Rvfv) 12 Interludio Inocente

13. Intro Grx (ft. José del Tomate)

(ft. José del Tomate) 14. Verde (ft. José del Tomate)

(ft. José del Tomate) 15. El condenado (ft. José del Tomate)

(ft. José del Tomate) 16. De Plastilina (ft. José del Tomate)

(ft. José del Tomate) 17. Corazón Partío (ft. José del Tomate)

(ft. José del Tomate) 18. Tu calorro (ft. Estopa y José del Tomate)

(ft. Estopa y José del Tomate) 19. El pantalón (ft. Sara de las Chuches y José del Tomate)

(ft. Sara de las Chuches y José del Tomate) 20. Bulería (ft. David Bisbal y José del Tomate)

(ft. David Bisbal y José del Tomate) 21. La primavera (ft. José del Tomate)

(ft. José del Tomate) 22. Fuerte

23. El humo

24. Yo tengo un novio

25. 4 Besos

Disco 2

26. Intro La Ñiña

27. La niña de la escuela (ft. Tini)

(ft. Tini) 28. Culo

29. Killa

30. Calle

31. Me quedo

32. Las solteras

33. Toy Story

34. La Tirita (ft. Belén Aguilera)

(ft. Belén Aguilera) 35. Spice Girls

36. ABC

37. Interludio Space Jam

38. Bunny

39. Tamagochi

40. Spinelli

Disco 3