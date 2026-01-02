Lola Índigo publica el disco de su gira 'La Bruja, La Niña y El Dragón' con grandes colaboraciones
Lola Índigo celebra el éxito de su gira de estadios La Bruja, La Niña y El Dragón con el lanzamiento de un disco en directo con 55 canciones, entre ellas colaboraciones inéditas con Estopa o David Bisbal. Con este álbum, la artista inaugura el 2026 echando la vista atrás a sus tres grandes conciertos de 2025.
Lola Índigo empieza el año despidiéndose del 2025. El pasado verano, la cantante celebró los tres mayores conciertos de su carrera en grandes estadios: el Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio).
Durante estos shows, Lola Índigo recorrió un extenso viaje a lo largo de sus siete años de trayectoria musical, que ahora marca un nuevo epígrafe con el lanzamiento de La Bruja, La Niña y El Dragón. Este 2 de enero, la artista ha publicado un álbum con 55 canciones en directo, incluyendo colaboraciones con Estopa, David Bisbal, Nena Daconte, Rvfv, Quevedo, Cali Y El Dandee y otros artistas.
Todo el disco está compuesto por las composiciones en vivo que interpretó Lola Índigo, junto a sus invitados, durante los tres espectáculos de su gira homónima. También se incluyen versiones de otros artistas, entre las que destacan Corazón Partío (con José del Tomate), Tu calorro (con Estopa y José del Tomate), Tenía tanto que darte (con Nena Daconte) o Yo te esperaré (con Cali Y El Dandee).
A pesar de sus polémicas con el Santiago Bernabéu y el RCDE Stadium por los cambios de recinto, Lola Índigo marcó el mayor hito de su carrera en 2025 con un espectáculo ambicioso y un público multitudinario. Este año, la artista empieza el 2026 honrando esos tres conciertos, pero con la vista puesta en su nueva agenda (donde destaca el festival GRX La Feria).
Tracklist del disco 'La Bruja, La Niña y El Dragón'
Disco 1
- 1. Intro
- 2. Ya no quiero ná
- 3. Intro La Bruja
- 4. Mujer Bruja
- 5. Maldición
- 6. Santería
- 7. Luna
- 8. Mala Suerte
- 9. Trendy (ft. Rvfv)
- 10. Casanova (ft. Rvfv)
- 11. Romeo y Julieta (ft. Rvfv)
- 12 Interludio Inocente
- 13. Intro Grx (ft. José del Tomate)
- 14. Verde (ft. José del Tomate)
- 15. El condenado (ft. José del Tomate)
- 16. De Plastilina (ft. José del Tomate)
- 17. Corazón Partío (ft. José del Tomate)
- 18. Tu calorro (ft. Estopa y José del Tomate)
- 19. El pantalón (ft. Sara de las Chuches y José del Tomate)
- 20. Bulería (ft. David Bisbal y José del Tomate)
- 21. La primavera (ft. José del Tomate)
- 22. Fuerte
- 23. El humo
- 24. Yo tengo un novio
- 25. 4 Besos
Disco 2
- 26. Intro La Ñiña
- 27. La niña de la escuela (ft. Tini)
- 28. Culo
- 29. Killa
- 30. Calle
- 31. Me quedo
- 32. Las solteras
- 33. Toy Story
- 34. La Tirita (ft. Belén Aguilera)
- 35. Spice Girls
- 36. ABC
- 37. Interludio Space Jam
- 38. Bunny
- 39. Tamagochi
- 40. Spinelli
Disco 3
- 41. Intro Dragón
- 42. El Tonto (ft. Quevedo)
- 43. Corazones Rotos
- 44. La Santa
- 45. Mi coleta
- 46. Discoteka
- 47. Perreito pa llorar (ft. Paulo Londra)
- 48. Tenía tanto que darte (ft. Nena Daconte)
- 49. Yo te esperaré (ft. Cali Y El Dandee)
- 50. Sin Autotune
- 51. Dragón
- 52. 1000Cosas
- 53. Moja1ta
- 54. Intro La Reina
- 55. La Reina