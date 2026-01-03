Lola Índigo, sobre sus inseguridades en los conciertos: "Me siento muy disociada del personaje"

En el documental de su gira La Bruja, La Niña y El Dragón , Lola Índigo se sincera sobre el vértigo de actuar en estadios: "Es una sensación rarísima verte y no verte a ti, ver a alguien mucho más poderoso".

Lola Índigo ha publicado su documental La Bruja, La Niña y El Dragón, donde desgrana todos los detalles sobre su gira homónima de 2025.

El pasado verano, la cantante celebró los tres mayores conciertos de su carrera en grandes estadios: el Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio). Ahora, Lola Índigo habla sobre qué significó para ella vender 120.000 entradas.

"Ha sido bastante fuerte porque me siento muy disociada ahora mismo de Lola Índigo, del personaje", dice en los primeros minutos del documental, que está disponible en abierto en YouTube. "Llevo un tiempo más tranquila, he bajado el ritmo. Me tengo que transformar tanto para enfrentarme a algo tan grande como 65.000 personas gritando... Es una sensación rarísima verte y no verte a ti, ver a alguien mucho más guay, mucho más poderoso, mucho más seguro de sí mismo", añade sobre sus inseguridades.

"Yo creo que le tiene que pasar a más artistas esto"

Lola Índigo asegura que esto que siente seguro que le pasa a más artistas. "Yo estoy con el moño en casa y no me veo como esa chavala con un traje de encaje blanco rodeada de trompetas", confiesa. Y, sobre el vértigo de actuar ante tantas personas, añade: "Me preparé mentalmente para disfrutarlo. Era consciente de lo que estaba pasando. En el escenario, lo viví como algo grandioso".

Tres estadios, a pesar de todo

"No confiaban en que se podía llenar", dice Lola Índigo. Para ella, suponía un reto anunciar tres conciertos en estadios por primera vez en su carrera. "Me dijeron que no podía hacerlo, que no iba a salir bien, y estoy aquí haciendo un puto estadio y está saliendo bien. Hemos llegado aquí contra todo pronóstico", añade. Estas palabras también podrían estar vinculadas con sus polémicas con el Santiago Bernabéu y el RCDE Stadium por los cambios de recinto.

"La industria te va sembrando dudas en tu cabeza, entonces es muy difícil todo el rato tener fe en ti"

En este sentido, Lola Índigo defiende la importancia de arriesgarse: "Lo que yo he aprendido es que el miedo al fracaso te hace perderte la oportunidad de ganar. El fracaso es de valientes. Si esta no te sale bien, te metes en otra. Si no lo intentas, no lo vas a hacer nunca. El fracaso da vergüenza. Si yo hubiera tenido miedo al fracaso, no hubiera hecho ninguno de los castings que he hecho en mi vida", comenta sobre su participación en programas como Fama Revolution y Operación Triunfo.

Al final del documental, la artista lanza una última reflexión: "Creo que la palabra que más he repetido ha sido amor. Sin amor, nada es posible. Hay que celebrar con la gente que quieres y que te quieres, y tenerlos bien cerquita para que puedan vivirlo y gozarlo contigo. Eso es lo que le da sentido a todo en la vida", zanja.