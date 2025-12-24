Lola Young anuncia su regreso tres meses después de su desmayo en directo

El 27 de septiembre, durante su actuación en el All Things Go Music Festival de Nueva York, Lola Young tuvo un accidente que afectó a su carrera musical en auge.

Mientras la cantante actuaba, sufrió un repentino desmayoque la obligó a detener el concierto y a cancelar su próxima actuación. Sin embargo, tres días después, Lola Young compartió en redes un comunicado en el que anunciaba su retiro de la música.

"Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo para un futuro inmediato", comenzaba la artista en el texto, en el cual dijo que devolvería todo el dinero de los conciertos.

Ahora, tras tres meses de silencio, ha anunciado su esperado regreso: "Espero ir volviendo poco a poco a actuar y seguir persiguiendo mis sueños. Felices fiestas a todos y tengo muchas ganas de veros en 2026".

Agradecida con sus fans

"Solo quería expresar mi gratitud a todos los que me han dado tiempo y espacio para reunirme conmigo misma y poner mi cabeza en un lugar mejor", comenzaba diciendo la cantante. "He sentido muchísimo amor y apoyo por parte de todos vosotros y me ha ayudado más de lo que jamás sabréis".

Y es que, como la artista ha dicho, la vida tiene sus complicaciones y a veces las cosas no pasan como queremos, pero lo importante es que todo irá a mejor.

Esta declaración llegó un día después de que fuera vista en la fiesta de Navidad de la cantante Lily Allen, a la cual acudieron otras estrellas como Olivia Rodrigo. En las fotografías publicadas podía vérsela disfrutando en una fiesta, siendo esta su primera aparición pública desde el incidente.

La salud mental de Lola Young

La noticia de la retirada temporal de Lola Young llegó tras una semana complicada para la artista. El viernes 26 de septiembre, su representante Nick Shymansky desveló que cancelaban un concierto en un festival en Nueva Jersey.

"Lola es muy abierta sobre su salud mental y, muy de vez en cuando, hay días en los que mi equipo y yo tenemos que tomar medidas de protección para mantenerla a salvo", dijo la profesional.

Tal y como señala Independenten Español, la británica no esconde que, desde los 17 años, está diagnosticada de un trastorno esquizoafectivo.

En 2022, dijo a The Telegraph que los episodios maníacos pueden ser previsibles o llegar por sorpresa: "Imagina una botella que se desborda. Llega un momento en que es imposible volver a taparla, porque sencillamente se ha agitado demasiado", explicó.

Un éxito sin pausas

A pesar de su tiempo alejada de la música y los escenarios, su carrera ha seguido por un buen camino.

En los premios Grammy 2025 recibió una nominación a Mejor Artista Nuevo y otra por su tema Messy a Mejor Interpretación Pop Solista.

Además, este hit viral ha llegado a superar los mil millones de reproducciones en Spotify, un gran hito para una artista de tan solo 24 años.