Lola Young se toma un descanso de la música tras desmayarse en directo: "Me voy por un tiempo"

Subirse a un escenario implica una fuerte exposición pública. Hoy en día, todo lo que ocurra puede ser grabado y difundido en redes sociales. Eso es lo que ocurrió el pasado 27 de septiembre cuando Lola Young, cantante británica conocida por el tema Messy, se desmayó durante su concierto en el Festival All Things Go en el Forest Hills Stadium en Queens (Nueva York).

Como respuesta, la artista canceló su próximo concierto, pero ahora ha dado un paso más allá al anunciar su retirada temporal de la música. "Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo por el futuro previsible", empieza diciendo en un comunicado compartido este martes 30 de septiembre en sus redes sociales.

"Espero que me den una segunda oportunidad"

"Gracias por todo el amor y apoyo. Lamento mucho decepcionar a cualquiera que haya comprado un boleto para verme, me duele más de lo que imaginan. Obviamente, tendrán derecho a un reembolso completo", añade. "De verdad, espero que me den una segunda oportunidad una vez que haya tenido tiempo para trabajar en mí misma y regresar más fuerte".

La salud mental de Lola Young

La noticia de la retirada temporal de Lola Young llega tras una semana complicada para la artista. El viernes 26 de septiembre, su representante Nick Shymansky desveló que cancelaban un concierto en un festival en Nueva Jersey para "mantenerla a salvo". "Lola es muy abierta sobre su salud mental y, muy de vez en cuando, hay días en los que mi equipo y yo tenemos que tomar medidas de protección para mantenerla a salvo", dijo la profesional.

Tal y como señala Independent en Español, la británica no esconde que, desde los 17 años, está diagnosticada de un trastorno esquizoafectivo. En 2022, dijo a The Telegraph que los episodios maníacos pueden ser previsibles o llegar por sorpresa: "Imagina una botella que se desborda. Llega un momento en que es imposible volver a taparla, porque sencillamente se ha agitado demasiado", explicó.