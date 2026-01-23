Louis Tomlinson vuelve pisando fuerte con su nuevo disco ‘How Did I Get Here?’

El exmiembro de One Direction Louis Tomlinson publica hoy su esperado tercer álbum, How Did I Get Here?, el cual él mismo define como "el disco que siempre merecí hacer".

Para este proyecto, Louis se ha exigido al máximo como letrista, compositor e intérprete, sin guardarse nada en estas canciones. Aunque desde luego no tiene nada que demostrar, queda claro que sigue escribiendo música, dando conciertos y cantando como si todo estuviera en juego.

Como cantante, se adentra más que nunca en quién es realmente: "Sigo aprendiendo y mejorando como cantante y compositor. Me resulta imposible acomodarme; no está en mi vocabulario. Por primera vez, me estoy permitiendo ser el artista que siempre quise ser".

Cómo creó este disco

Para escribir este disco, Louis reunió un puñado de ideas iniciales en el campo inglés antes de trasladarse a Santa Teresa, en Costa Rica, durante tres semanas a principios de 2025.

Allí se volcó en la escritura y grabación junto a su principal colaborador y coproductor Nico Rebscher. El ambiente de su entorno marcó el tono del trabajo resultante.

En definitiva, Louis se muestra sin tapujos tal y como es en el álbum, y eso es absolutamente innegable. "Dar todos los pasos que di para llegar hasta aquí fue importante. Necesitaba la confianza para convertirme en el artista que quería ser y hacer un álbum que, ojalá, fuera grande pero personal. Creo que lo he conseguido", declaró el cantante.

Un álbum polifacético

Su primer sencillo, Lemonade, fue incluido en las listas de reproducción de varias radios en el Reino Unido. Por su parte, su segundo lanzamiento, Palaces, recibió críticas muy positivas por parte de varios medios. Louis también interpretó esta canción en una sesión de Amazon Music Presents y fue el artista principal en el Capital's Jingle Bell Ball en el The O2 de Londres.

Otros temas destacados del nuevo álbum incluyen el elegante Imposter, el último single que lanzó. La letra habla de la experiencia personal de Louis con el síndrome del impostor y de no sentirse suficiente, mientras que el videoclip está protagonizado por el actor ganador por el RTS James Nelson-Joyce.

En Sunflowers las guitarras resuenan con viveza, un tema con el que hasta el propio Louis Tomlinson se ha sorprendido: "Nunca me habría imaginado cantando Sunflowers. Me habría parecido fuera de mi zona de confort. Pero cuando te sorprendes gratamente, te vuelve más abierto de mente".

Una guitarra suave brilla y un viejo teclado zumba bajo su poderosa voz en Lucid. "Es realmente auténtica", afirma. "Había estado leyendo sobre los sueños lúcidos y simplemente seguimos esa idea. La naturaleza onírica encaja perfectamente con el concepto. Aún no he tenido un sueño lúcido, pero la canción es como imagino que se sentiría".

Su esperada gira

Este año, Louis se embarcará en una gran gira mundial con el mismo nombre que el disco, How Did We Get Here?, que recorrerá Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026.

Sin embargo, esta noche ofrecerá un concierto especial en Racket (Nueva York), y anoche apareció en The Tonight Show With Jimmy Fallon. Además, este domingo 25 de enero tendrá lugar en Londres How Did I Get Here? The Experience, un evento inmersivo en The Outernet con visuales a gran escala y merchandising exclusivo.

Su gira pasará además por España el 12 de abril en Barcelona y el 13 de abril en Madrid.

Sus proyectos previos

Tras una carrera mundial como miembro de One Direction, Louis se presentó oficialmente como artista en solitario con Walls (2020), el cual vendió más de 1.2 millones de copias en todo el mundo y acumuló casi 1000 millones de reproducciones en streaming.

Dos años después, elevó su nivel con Faith In The Future (2022). El álbum alcanzó el n.º1 en Reino Unido, España, Argentina y Bélgica, y se situó en el Top 5 del Billboard 200 estadounidense.

Louis ha brillado en colaboraciones como Back To You con Bebe Rexha & Digital Farm Animals (Disco de Platino) y Just Hold On junto a Steve Aoki (Disco de Oro). Paralelamente, lanzó The Away From Home Festival (quinta edición), un evento que cura y encabeza personalmente.

Cabe destacar que la Faith in the Future World Tour recorrió cinco continentes y confirmó su estatus como uno de los intérpretes en directo más solicitados del momento, agotando arenas en 34 países y estadios en cinco. Louis logró otro hito extraordinario al convertirse en el primer artista masculino en solitario en encabezar el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

En 2023, también estrenó el documental All Of Those Voices, que se proyectó en cines de 65 países y tuvo estrenos cinematográficos en Londres, Tokio, Los Ángeles y Ciudad de México.

Canciones de 'How Did I Get Here?'