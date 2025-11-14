Louis Tomlinson estrena la potente 'Palaces', nueva canción de su álbum 'How did I get here?'
Después del primer adelanto Limonade, que ya le ha dado grandes alegrías, Louis Tomlinson lanza Palace, un tema en el que habla de volver a casa como segundo adelanto del álbum How did I get here?.
Louis Tomlinson lanza 'Lemonade', una joya audiovisual refrescante a la par que alucinante
Louis Tomlinson está de actualidad. Y es que el artista calienta su tercer álbum, How did I get here, con el estreno de Palace.
Este potente tema llega con tintes de himno, guiado por guitarras. La canción profundiza en el hecho de volver a tu ciudad natal y, de hecho, fue escrita y grabada en Reino Unido.
"Estoy perdido en el tiempo, no me importa el mundo exterior, puedes quedarte esta noche en los palacios de mi mente", narra en la canción.
Todo sobre el nuevo álbum de Louis Tomlinson
El tercer álbum del artista se lanzará el 23 de enero de 2026 y para este nuevo álbum, la estrella se ha superado como letrista, compositor e intérprete, sin dejar nada atrás en estas canciones.
Como escritor, se sumerge más profundamente en quién es, que nunca antes. En esta ocasión, Tomlinson reunió algunas ideas iniciales en el campo inglés antes de trasladarse a Santa Teresa, Costa Rica, durante tres semanas a comienzos de 2025. Allí se dedicó a escribir y grabar junto a su principal colaborador y coproductor Nico Rebscher.
Con este disco, Louis Tomlinson se recorrerá pabellones de toda Europa y Norteamérica en 2026.
Los conciertos de Louis Tomlinson en España
- 12 abril – Palau Sant Jordi, Barcelona
- 13 abril – Movistar Arena, Madrid