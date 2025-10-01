Louis Tomlinson lanzará 'How Did I Get Here?', su tercer álbum de estudio, en enero

El regreso de Louis Tomlinson a la música no se ha quedado solo en el lanzamiento deLemonade..El cantante vuelve a lo grande y al lanzamiento de esta canción ha sumado el anuncio de su tercer álbum de estudio.

A principios de 2025, el exintegrante de One Direction confesaba a su seguidores que estaba trabajando en su mejor álbum hasta la fecha y ahora sabemos que el disco llevará como título How Did I Get Here?. El disco estará disponible el 23 de enero de 2026 y será su regreso tras más de tres años de silencio.

“Lo definiría como ‘el disco que siempre merecí hacer", apunta el artista al hablar de este álbum cuyo primer adelanto, Lemonade, llega cargado de energía y buen rollo. "Lo más importante era que el primer single sonara ambicioso a nivel sonoro", señala sobre el primer adelanto del disco.

Para Tomlinson su seña de identidad es la honestidad y así lo ha querido plasmar en su próximo trabajo. "Realmente llevo el corazón en la mano, y espero que eso se refleje en mi música. Todavía estoy aprendiendo y mejorando como cantante y compositor. Me resulta imposible ser complaciente; no está en mi vocabulario", apunta, y añade:"Por primera vez, me estoy permitiendo ser el artista que siempre esperé ser".

Para este tercer álbum, Louis se ha exigido al máximo como letrista, compositor e intérprete, sin guardarse nada en estas canciones. “Todos los pasos que he dado para llegar hasta aquí eran necesarios. Necesitaba ganar confianza para convertirme en el artista que quería ser y hacer un álbum que, con suerte, sea grande, pero también personal. Creo que lo logré.”, confiesa sobre este trabajo que empezó en territorio británico y que acabó de gestar en Santa Teresa (Costa Rica) a principios de 2025.