Louis Tomlinson se sincera sobre su canción para Liam Payne: "Tiene el potencial de sanar"

La muerte de Liam Payne en 2024 impactó al mundo entero, y sobre ella ha querido hacer una canción uno de sus excompañeros de One Direction: Louis Tomlinson, que publicó el pasado 23 de enero su tercer álbum de estudio. A él pertenece Dark To Light, un tema emotivo que todos sus fans han relacionado con Payne.

Aunque Tomlinson no ha querido entrar en detalles, ha hablado sobre todo esto en su reciente entrevista con Zane Lowe para Apple Music."Era el tipo más dulce y encantador", ha empezado diciendo sobre su amigo. "Cuando pasa algo así en tu vida, es muy difícil escribir sobre otra cosa. Recuerdo la primera vez que experimenté el dolor. ¿Cómo puedes escribir una canción de amor cuando sientes lo que sientes? Te parece tan poco importante todo lo que pasa por tu cabeza", ha comentado.

"Se siente como una instantánea muy auténtica de mi amor"

Así, Tomlinson ha confirmado que escribió una canción sobre él "de forma directa" y otros de manera "más subconsciente". Sin embargo, asegura que no quiere "explicar en exceso" estas composiciones. "Esa canción [seguramente Dark To Light] o ese tipo de canciones deberían estar completamente abiertas a la interpretación porque creo que tienen el potencial de sanar. La gente encontrará lo que necesita en ese tipo de sentimiento", ha añadido.

Al ser preguntado sobre Dark To Light, Louis Tomlinson ha dicho que "es un concepto realmente intimidante de abordar". "Realmente no hay palabras suficientes para explicar un amor así. Es una de las canciones del disco que, prácticamente cada vez que la escucho, hay un momento en el que se me pone la piel de gallina y me evado mentalmente. Probablemente, sea difícil de interpretar en directo, pero aun así es una de las que quiero tocar. Se siente como una instantánea muy auténtica de mi amor", ha desvelado.

Así es 'Dark To Light'

Dark To Light plantea una pregunta: "¿Hay algo que yo pueda hacer?". Esto resuena con unas declaraciones de Louis Tomlinson sobre la muerte de Liam Payne: "Mi arrogancia me hace pensar que yo lo podría haber ayudado, pero incluso si hubiese dado mi 150 %, no es suficiente, su dolor era mucho más profundo de lo que yo podría haber hecho por él", dijo en The Diary of a CEO.

"Si pudiera verse por solo cinco minutos a través de mi cabeza, podría ver cómo lo percibimos los demás, y creo que estaría muy sorprendido", añadió en la entrevista. Del mismo modo, estas palabras encajan con otra parte de la composición de Dark To Light: "Ojalá pudieras verte a través de mis ojos solo una vez más / ¿Haría alguna diferencia? ¿Te sacaría una sonrisa? / ¿Podría traerte de la oscuridad a la luz?".

Según The Sun, la familia de Liam Payne tuvo acceso a la letra de la canción antes de su publicación. Además, el periódico asegura que el título, Dark To Light, podría ser una referencia a un tatuaje que se hizo Payne en 2023, que decía "where dark meets light" —en español, "donde la oscuridad se encuentra con la luz"—.