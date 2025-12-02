La La Love You actuará en la final de la Nations League de fútbol femenino en el Metropolitano

La nueva formación de La La Love You | La La Love You

La música cada vez está más presente en los eventos deportivos. Siguiendo el ejemplo de la NFL en Estados Unidos con la Super Bowl, en España está ocurriendo algo similar con las distintas competiciones de fútbol.

Cabe recordar que el Bernabéu acogió un partido de fútbol americano hace unas semanas, en el que se enfrentaban a los Miami Dolphins y Washington Commanders, partido en el que actuaron Daddy Yankee y Bizarrap. Y ahora el Riyadh Air Metropolitano deleitará con otra actuación musical en mitad de un partido.

Será la final de la Nations League femenina de fútbol, en la que la Selección Española se enfrentará a Alemania en el estadio del Atlético de Madrid. Y para hacer más épica esta cita deportiva, La La Love You será el grupo encargado de amenizar el partido.

Así lo ha anunciado la propia banda, desvelando que actuarán en el descanso de la final, que se celebra este miércoles 2 de diciembre. "¿Podemos estar más ilusionados?", han expresado los autores de El fin del mundo.

Esta actuación estelar se produce pocos días después de haber visto a La La Love You actuar junto a Despistaos como invitados del concierto más importante para la banda de Física o química. Los grupos de pop rock se unieron para cantar su colaboración, Estrella.