La La Love You afianza su éxito internacional en México y América Latina

La trayectoria del grupo madrileño La La Love You desde sus inicios a finales de los años 2000 muestra que la constancia a la hora de componer canciones puede repercutir en un sonoro éxito. Los de Parla llevan años siendo uno de los grupos favoritos en la escena indie pop en España, con grandes puestos en los festivales más reputados de nuestro país y colgando el cartel de sold out concierto tras concierto, una repercusión que, además, se ha afianzado en América Latina.

La conversación entre Aldo de Nigris y Elaine Haro en el talent show La Casa de los Famosos, uno de los programas con mayor audiencia en México, sobre su hit El fin del mundo, publicado en el año en el año 2019, ha catapultado a La La Love You como uno de los grupos favoritos en el país azteca.

La popularidad del formato entre los jóvenes mexicanos ha hecho que la canción se convierta en uno de los temas más virales de TikTok, multiplicando las escuchas de la obra de Roberto Amor, David Merino, Lydia Carré y Oscar Hoyos hasta alzarse hasta el número 1 en las listas de México.

Sin embargo, El fin del mundo no ha sido la única canción de los de Parla en triunfar en el competido panorama musical mexicano, sino que El principio de algo, el el tema en el que colaboran con la joven cantante Samuraï y que inicia su álbum Blockbuster de 2023, también ha conseguido afianzarse en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Un respaldo a la música de La La Love You que no ha tardado en extenderse entre el público de otros países de la región como Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Honduras, Bolivia o El Salvador, afianzando al grupo como uno de los referentes actuales en cuanto a la composición en lengua hispana a nivel global.