La la Love you confirma que actuará en el concierto de Despistaos en el Palacio Vistalegre de Madrid

La nueva formación de La La Love You | La La Love You

Despistaos dejaba a sus fans con la boca abierta al anunciar que contaría con 12 invitados en su concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid el 29 de noviembre, uno de los shows más importantes de la carrera del grupo. Con Europa FM como radio oficial, la banda de pop rock promete no defraudar a los espectadores y rodearse de los mejores sobre el escenario.

Y ya han confirmado asistencia uno de los grupos más esperados: se trata de La la Love you, quienes han compartido un revelador vídeo para darle la razón a los fans con sus especulaciones.

A través de una videollamada, Despistaos le comunicaba a Lala Love you que quieren tenerlos a su lado en esta cita tan especial en Madrid. Y, por supuesto, el grupo formado por Roberto Amor, David Merino, Mía Berlín y Óscar Hoyos han dicho que sí sin dudarlo. "Allí nos vemos, cuenta con nosotros", confirmaban.

Los fans de ambas bandas han celebrado esta próxima unión en directo, y aunque no han adelantado qué cantarán juntos, cabe recordar que Despistaos y Lala Love You tienen una colaboración juntos: Estrella, que estrenaron en 2022.

Basándonos en colaboraciones... ¿Qué otros invitados cantarán con Despistaos en el Palacio Vistalegre?