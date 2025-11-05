Madonna ensalza el álbum 'LUX' de Rosalía: "Eres una verdadera visionaria"

Madonna se pronuncia muy poco en redes sociales, y menos sobre estrenos musicales de compañeros. Pero la reina del pop ha hecho una gran excepción y no ha tardado en hacerse viral.

La intérprete de Vogue ha compartido la portada de LUX, el nuevo disco de Rosalía, en stories de Instagram. Y lo ha hecho para felicitar y agradecer a la española este nuevo proyecto.

"Gracias, Rosalía. ¡No puedo parar de escucharlo!", ha escrito Madonna para sus millones de seguidores. Además, la artista ha ensalzado a la intérprete de Berghain: "¡Eres una verdadera visionaria!".

Por supuesto, esta felicitación tan especial y única no ha pasado desapercibida por nadie, y los fans de Rosalía se han volcado con este cruce de divas de la música.

Cabe recordar que Madonna llegó a lo más alto en su carrera por sus referencias religiosas y a Dios en sus canciones y videoclip, y ahora toma el relevo Rosalía.

El estreno de LUX

El disco LUX de Rosalía se estrena oficialmente el 7 de noviembre, pero cada vez se conocen más detalles del proyecto. Con el estreno esporádico de Reliquia, el segundo single del proyecto, han saltado las alarmas de posibles filtraciones.

No obstante, se desconocen los siguientes pasos de la artista de cara a su nuevo disco. Lo que sí ha quedado claro es que este proyecto explora el misticismo femenino a través de ritmos operísticos y orquestales.