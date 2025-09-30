Madonna revela cómo fue la batalla legal por custodia su hijo: "Pensaba que era el fin del mundo"

Madonna ha dado, probablemente, una de las entrevistas más íntimas. Ha sido en On Purpose Podcast de Jay Shetty, donde ha hablado de espiritualidad y de sobre como aceptar "las subidas y bajadas de la vida". La cantante ha confesado en ese encuentro que llevaba estudiando cábala (o kabalah) durante 29 años. La cábala se trata de un sistema de interpretación místico, proveniente del judaísmo, que busca el significado del mundo y la verdad.

En ese camino que es la vida, la cantante ha desvelado uno de los episodios más duros de su vida: "Hubo momentos en mi vida en los que quería cortarme los brazos. De hecho, pensé en suicidarme... Puede que suene raro viniendo de mí, porque no soy emo... pero pensaba: No puedo soportar más este dolor. Pero en cuanto comprendes que lo que te está pasando es un reto, que estás destinado a experimentar y del que debes aprender por karma, entonces puedes ver ese acontecimiento como una lección y no como un castigo".

Respondiendo a la pregunta de "qué dolor" le llevó "a ese punto", la artista de Vogue confesó que uno de los momentos "más dolorosos" fue cuando tuvo que luchar por la custodia de su hijo. "Que alguien intentara quitarme a mi hijo era como si me mataran (...) y yo estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me tumbaba en el suelo de mi camerino y lloraba. Realmente pensaba que era el fin del mundo" detalló Madonna.

Madonna por aquel entonces, en el año 2015, estaba en mitad de su panel de conciertos para promocionar su álbum Rebel Heart. Una travesía que le pilló en mitad de la batalla legal por la custodia de su hijo Rocco, quien tenía por aquel entonces 15 años. Una batalla que vino cuando se divorció de su exmarido Guy Ritchie en 2008, un caso que llegó a los tribunales británicos y neoyorquinos.