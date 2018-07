Madonna se pone a torear en 'Living for love' y se desata la polémica

Madonna vuelve con un nuevo vídeo enfundada en un traje de luces en el que se mezclan referencias al erotismo y la tauromaquia para su nuevo single 'Living for love'. Este videoclip ha levantado ampollas entre el sector antitaurino que enseguida ha criticado a la artista por apoyar esta práctica.

Madonna lleva toda su vida artística aferrada a la polémica. Otra vez ha ocurrido con el nuevo clip que ha lanzado de la canción Living for love, el primer single del disco que se estrena de forma oficial el día 10 de marzo, Rebel Heart.

El vídeo, dirigido por J.A.C.K (Julien Choquart y Camille Hirigoyen) y coreografiado por Megan Lawson, se ha estrenado en exclusiva en la red social Snapchat y ya ha levantado controversia. En él, la artista aparece vestida de torera, enfundada en dos diseños de trajes de luces de Shady Zeineldine y una chaquetilla (diseño de Dolce & Gabbana) y rodeada de bailarines con máscaras con cuernos a los que torea realizando movimientos sensuales. La acción se realiza en un escenario de cabaret de cortinas de terciopelo y editada con unos efectos especiales que enfatizan los sugerentes movimientos de la protagonista.

Voces antitaurinas han criticado a la cantante a través de las redes sociales por utilizar esta temática y apoyarla, aunque sea en el vestuario y la puesta en escena. Consciente de ello, Madonna llevaba varios días defendiendo su apuesta y mediando la polémica en las redes. Colgó una foto de un torero, que más tarde borraría, en su cuenta de Instagram y ante las críticas respondió: “Este estilo es sexy, la pose es sexy. Publico lo que me gusta y me gusta lo que me gusta. Nadie esta matando a nadie aquí. Libertad de expresión. Je suis Madonna.”

Además, no es el primer inconveniente que se le presenta en cuanto a lo que su nuevo disco respecta. Primero se filtraron varias demos que le obligaron a publicar antes de tiempo seis canciones terminadas y, esta misma semana, a solo un mes y medio de su publicación, se le han filtrado las 25 canciones de la edición deluxe de su álbum Super Deluxe.

En el videoclip también se hace referencia a Nietzsche ante el mensaje final que presenta, una cita del filósofa alemán: "El hombre es el más salvaje de los animales. En tragedias, corridas de toros y crucifixiones es donde mejor se ha sentido. Y cuando creó su propio infierno, se sintió en el paraíso".

Este mismo domingo, actuará en los Grammy interpretando esta misma canción y con una puesta en escena de la misma temática.