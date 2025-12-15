Madrid homenajeará a Robe Iniesta con una placa en la antigua sala Sukursal Rock

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha confirmado que el músico Robe Iniesta tendrá su placa conmemorativa en la capital.

"Creo que pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación como el de Robe Iniesta y, por supuesto, tendrá esa placa", ha afirmado Rivera de la Cruz este lunes durante la comisión del ramo.

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años. Ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Así, la delegada ha destacado que el artista "tiene la suficiente vinculación con Madrid" para que, "si no se puede colocar justo en esa casa, por el problema que sea, pues encontremos otro lugar que sea adecuado para que se le recuerde".

Se refiere así a la petición de Más Madrid de colocar la placa en la sala Sukursal Rock, en Carabanchel, donde dio su primer gran concierto en Madrid con su grupo Extremoduro, en el año 1991.

"Robe Iniesta no fue solo un músico excepcional, sino también un poeta del rock y uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea. Conectó con generaciones enteras y supo traducir en letras y acordes la realidad, las contradicciones y las emociones de la gente de a pie", ha defendido durante la sesión la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez.

El homenaje en este emplazamiento, según ha señalado Rivera de la Cruz, quedará condicionado a que la comunidad de vecinos donde se ubicaba la sala Sukursal Rock dé el "permiso perceptivo". En este sentido, la delegada ha añadido que, de existir "algún problema" para la instalación de la placa, se podría buscar otro lugar que "también sería adecuado".