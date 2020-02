'Malamente' de Rosalía llega al K-Pop con la espectacular coreografía de OnlyOneOf

Más de un año después de su estreno, 'Malamente' sigue abriéndose paso en diferentes entornos, culturas y géneros. El tema que dio a conocer a Rosalía de manera internacional ha alcanzado cuotas casi inimaginables: las Kardashian bailándola, Dua Lipa obsesionada con el tema... Un éxito que llegó a la cúspide con su show en directo, formado por una coreografía hipnótica y un séquito de bailarinas reforzando el poder Rosalía.

Precisamente en la reciente ceremonia de los Premios Grammy -donde Rosalía se llevó el premio a Mejor Álbum de rock, urbano o alternativo- la catalana se subió al escenario para interpretar su estreno 'Juro Que' en una actuación que cerró con el buque insignia, 'Malamente'.

Así, el fenómeno fan de Rosalía sigue extendiéndose y la última frontera que ha traspasado es la coreana. El grupo de baile Only One Of -conocido por sus bailes con kpop- se ha grabado representando una hipnótica coreografía muy parecida a la del videoclip original, con una sincronización casi perfecta. Más de 2 millones de personas lo han visto.