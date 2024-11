Maluma inicia nueva etapa con el lanzamiento de 'Cosas pendientes'

Maluma estrena este viernes 22 de noviembre su primera canción en solitario desde el verano: Cosas pendientes, donde el colombiano le canta a una relación sentimental sin cerrar.

"Y al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente / Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente / Si le pregunta' que si ya me olvidó y dice que sí, te miente / No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes", canta Maluma en el estribillo.

El tema está escrito por el propio artista junto a Edgar Barrera, Keityn y Casta, y viene acompañado de un videoclip producido por Royalty Films, que fusiona sensualidad y acción. Además, Cosas pendientes es el primer adelanto de su nuevo proyecto +Pretty +Dirty, que rememora su famosa etapa de 2015 Pretty Boy, Dirty Boy, pero con un enfoque totalmente renovado.

Así, Cosas pendientes llega antes del inicio de la gira del colombiano por toda Europa, incluyendo conciertos en Barcelona y Madrid.