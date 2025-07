Maluma pone fecha para el lanzamiento de 'Bronceador', su canción para conquistar el verano

Tras seis meses sin sacar nueva música desde su single Cosas pendientes, Maluma sorprendió a sus fans el pasado 21 de mayo con su hit Según quiénsacado en colaboración con Carín León. Pero, no ha sido hasta hace unas horas que nos ha anunciado la fecha para lo que promete ser el nuevo himno del verano, Bronceadoral que tendremos acceso el 17 de julio.

Son varios los adelantos que llevaba publicando Maluma en sus redes sociales creando gran expectación con su próximo lanzamiento. El 26 de junio fuimos conocedores de lo que el artista de Medellín llevaba tiempo tramando. A través de un tiktok grabado en la vibrante ciudad de Cartagena, acompañado de figuras destacadas como Ariadna Gutiérrez, modelo y finalista del Miss Universo 2015; Daniella Durán, reconocida presentadora de TV y figura en redes sociales; y la influencer mexicana Tammy Parra.

Maluma esta vez ha querido ir más allá con su estrategia, ya que cuando aterrizó en Cartagena avisó a sus fans y les invitó a unirse al clip como parte del elenco. Además, son varios los tiktoks que ha seguido subiendo en sus redes haciendo lo que él ha bautizado como "El bailecito del verano".

El tema que responde a sonidos caribeños y ritmos más urbanos que nos recuerdan a sus producciones más emblemáticas, responde a un estribillo de lo más veraniego con la letra: "Porque está haciendo calor, uh oh, uh oh. El clima está cabrón. Quisiera echártelo… mami, echarte el bronceador, uh oh, uh oh. Ave María".

Este último mes Maluma ha revolucionado la cotidianidad del Centro Histórico de Cartagena convirtiendo sus calles alegres y empedradas en el set de rodaje de su próximo videoclip.

Gira +PRETTY +DIRTY

Actualmente Maluma se encuentra realizando su gira +PRETTY +DIRTYque está batiendo todos los récords. Solo en España el artista tuvo que anunciar nueva fecha en Madrid tras los tres sold outs obtenidos, uno en Palau Sant Jordi de Barcelona el 15 de marzo donde daba comienzo a la gira y otros dos en el Movistar Arena de Madrid donde no tardó en tener que anunciar nueva fecha para el 9 de abril.