María Becerra se une al concierto de Tini en Buenos Aires para cantar 'Hasta que me enamoro' y 'Miénteme'

Tini celebró este sábado en Buenos Aires el séptimo concierto de la gira FUTTTURA , que se pudo seguir en directo en todo el mundo y que ahora está disponible en YouTube. La cantante argentina no estuvo sola sobre el escenario. Contó con dos artistas invitados: Maxi Espíndola y María Becerra , que llegó casi al final para cantar dos canciones con su amiga.

El nivel de expectación era muy alto. Tini se enfrentó este sábado al séptimo concierto del bautizado como El Festival de Tini y había mucho interés por saber quién la acompañaría en su show en Buenos Aires.

La cantante argentina, con nueve conciertos de la gira FUTTTURA en la ciudad porteña, no defraudó y llamó a María Becerra para este concierto que pudo seguirse en directo en todo el mundo y que está disponible para ver en YouTube.

Después de haber contado con artistas de la talla de Tiago PZK, Nicki Nicole o Chris Martin en citas anteriores, en esta ocasión se acompañó de su amiga que apareció sobre el escenario por sorpresa cuando el concierto ya estaba terminando para introducir una nueva canción en el setlist.

Al terminar de sonar Maldita Foto, María Becerra salió de detrás de la barra montada en el escenario para unirse a Tini y cantar juntas Hasta que me enamoro. La sorpresa fue mayúscula para los fans que pensaron que Maxi Espíndola, quien se sumó en mitad del show para cantar Te Pido, sería el único invitado de la noche. Al fin y al cabo, ya había sonado High y María Becerra no había salido a escena.

Su participación en el concierto la dejó para el final... y muy a final. María Becerra volvió a salir cuando quedaban dos canciones para terminar y lo hizo para unirse a Tini cantando Miénteme. ¡Momentazo!

Las dos amigas hicieron vibrar al público y no dudaron en regalarse palabras y muestras de afecto al terminar de cantar este segundo tema. "Me encanta compartir música con vos", dijo Tini a su amiga, a lo que ella respondió con un "te amo". "Me encanta compartir música, me encanta compartir la vida con vos y agradezco a Dios, y a vos, que seas mi amiga. ¡Gracias!", añadió.

El concierto terminó por todo lo alto con Cupido, del disco Cupido de 2023.