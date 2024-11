Mariah Carey abre la temporada de Navidad con su 'All I want for Christmas is you'

La cantante Mariah Carey ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad con su clásico vídeo de adelanto de su icónico villancio All I want for Christmas is you , además, combinándolo con una fecha tan especial como Halloween.

¡Comienza la Navidad! La cantante Mariah Carey ha inaugurado oficialmente la etapa navideña publicando un vídeo de su icónico villancico All I want for Christmas is you, transportando a todos sus seguidores a la época del año más especial.

Con un original video en el que la neoyorquina combina su canción con una fecha tan especial como Halloween, Mariah Carey se ha metido en la piel de Morticia Addmas para celebrar dos de las épocas más queridas por los ciudadanos de Estados Unidos, dando carpetazo a los días de disfraces terroríficos y abrazando los abetos y las bolas de nieve.

Mariah Carey se ha convertido durante las últimas décadas en una artista que es sinónimo de nieve, reuniones familiares y dulces clásicos, por lo que su All I want for Christmas is you no puede faltar en ningún espacio. Además, para celebrar el 30 aniversario de lanzamiento del álbum original en el que se inclyó la canción Merry Christmas, la cantante ha lanzado cuatro nuevos singles físicos entre los que dos de ellos tienen un homenaje a la portada de 1994.

Por otro lado, la compositoria ha aprovechado su ritual de bienvenida a la Navidad con el villancico nada más terminar Halloween para animar al voto a sus seguidores. Hace unos días, Mariah Carey compartió un vídeo en su perfil de Instagram junto a la actriz Kerry Washington en el que anima a la ciudadanía a vota en las próximas elecciones de Estados Unidos, en las que ha mostrado su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.