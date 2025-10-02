Mariah Carey "molesta" al no poder lanzar todavía su colaboración con Michael Jackson

Mariah Carey ha vuelto a la primera línea del panorama musical con un nuevo álbum: Here For It All. Más allá de sus recientes recopilatorios, este llega cinco años después de The Rareties y siete de su álbum Caution. Más allá de su lanzamiento más reciente, lo cierto es que la artista de All I Want For Christmas Is You ha dado detalles de una colaboración con Michael Jackson que aún no ha visto la luz.

Fue durante su paso por el programa Watch What Happens Live presentado por Andy Cohen, cuando el presentador le preguntó sobre este tema a raíz de un tweet en redes sociales al que apelaban a si esta colaboración podría llegar en la versión 2.0 de su disco Rareties.

La artista habló sobre este asunto: "(La colaboración) no está guardada. Está ahí, pero hay un problema con su patrimonio porque quieren hacer algo grande para Michael". Aunque habrá que de que se trata ese proyecto "grande", cabe mencionar que el biopic de Michael Jackson está previsto que vea la luz el próximo en abril. Una obra que estaba prevista que viera la luz en primavera de 2025, pero que, sin embargo, sufrió un retraso de cara al otoño de ese año, según recoge The Hollywood Reporter.

Una canción que, a pesar de que le encanta, afirmar estar "molesta de que no esté en este álbum" expresó la cantante de Obsessed. No obstante, ella matizó de que se trata de uno de los clásicos del cantante de Thriller. "Lo canté e hice nuevos coros" señala.

Cuando Michael Jackson y Mariah Carey unieron sus voces

Recordemos que Michael Jackson y Mariah Carey ya colaboraron juntos en What More Can I Give, tema benéfico con motivo de los atentados del 11-s y la versión de Carey del tema I'll Be There de The Jackson 5.