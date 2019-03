Mariah Carey monta un fiestón en el metro en el videoclip 'A No No'

Música, fiesta, baile y vestidos de lentejuelas. Así es A No No , el nuevo videoclip de Mariah Carey , en el que todo pasa en un vagón de metro, detalle con el que ha homenajeado la ciudad de Nueva York.

Mariah Carey en el videoclip 'A No No' / YouTube

La nueva propuesta musical de Mariah Carey es A No No, un tema muy urbano, con ritmos R&B y con un sorprendente sampler de Crush on You de Lil' Kim.

El single viene acompañado de un videoclip que no pierde la estética de la cantante, que aparece vestida de fiesta. Sus looks contrastan con el sonido de la canción, pero también con el estilo de los personajes que bailan en el vagón de metro de Nueva York, donde está grabado todo el vídeo.

Sin duda, Mariah Carey vuelve a sorprendernos y a dejarnos claro que ella es una diva y que nadie ni nada la alejará del 'brilli brilli' y las lentejuelas.